ВТБ начнет доставку еды и продуктов через свое приложение

ВТБ может начать проект по доставке еды в приложении «ВТБ онлайн». Компания разместила на рекрутинговом сервисе hh.ru вакансию руководителя продукта «Еда в ВТБ онлайн». Два источника «Ведомостей», знакомых с планами ВТБ, рассказали, что банк изучает варианты реализации такого сервиса в партнерстве с другим сервисом доставки. Один из источников заявил, что в качестве такого партнера банк рассматривает «Яндекс». Представители ВТБ и «Яндекса» отказались от комментариев.