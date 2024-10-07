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ВТБ начнет доставку еды и продуктов через свое приложение

Банк может запустить сервис в партнерстве с одним из участников этого сегмента рынка
Екатерина Кинякина
Лиана Липанова
Freepik

ВТБ может начать проект по доставке еды в приложении «ВТБ онлайн». Компания разместила на рекрутинговом сервисе hh.ru вакансию руководителя продукта «Еда в ВТБ онлайн». Два источника «Ведомостей», знакомых с планами ВТБ, рассказали, что банк изучает варианты реализации такого сервиса в партнерстве с другим сервисом доставки. Один из источников заявил, что в качестве такого партнера банк рассматривает «Яндекс». Представители ВТБ и «Яндекса» отказались от комментариев.

В обязанности руководителя продукта будет входить разработка концепции и реализация «лучшего клиентского опыта заказа продуктов и готовой еды среди конкурентов». Кроме того, кандидату нужно быть готовым проводить «большое количество исследований и экспериментов». Среди требований к соискателям – опыт запуска цифровых розничных продуктов и работа на позиции, связанной с развитием продуктов в фудтехе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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