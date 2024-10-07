ВТБ начнет доставку еды и продуктов через свое приложение

ВТБ начнет доставку еды и продуктов через свое приложениеБанк может запустить сервис в партнерстве с одним из участников этого сегмента рынка
ВТБ может начать проект по доставке еды в приложении «ВТБ онлайн». Компания разместила на рекрутинговом сервисе hh.ru вакансию руководителя продукта «Еда в ВТБ онлайн». Два источника «Ведомостей», знакомых с планами ВТБ, рассказали, что банк изучает варианты реализации такого сервиса в партнерстве с другим сервисом доставки. Один из источников заявил, что в качестве такого партнера банк рассматривает «Яндекс». Представители ВТБ и «Яндекса» отказались от комментариев.
В обязанности руководителя продукта будет входить разработка концепции и реализация «лучшего клиентского опыта заказа продуктов и готовой еды среди конкурентов». Кроме того, кандидату нужно быть готовым проводить «большое количество исследований и экспериментов». Среди требований к соискателям – опыт запуска цифровых розничных продуктов и работа на позиции, связанной с развитием продуктов в фудтехе.