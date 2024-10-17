НСПК представила прототип решения для оплаты смартфонами на Android и iOS
Национальная система платежных карт (НСПК – оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей) разработала и показала технологическое решение «Волна», которое позволяет оплачивать покупки с помощью смартфонов на Android и iOS. Об этом рассказал на форуме «Финополис» гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.
«Волну» можно встроить в платежный сервис или мобильное банковское приложение, что даст возможность пользователям оплачивать покупки привычным бесконтактным способом, пояснил Дубынин.
Сервис «Волна» подразумевает безопасную оплату как с использованием интернета, так и офлайн. По словам разработчиков, технология функционирует в комплексе с новым видом платежных терминалов, поддерживающих Bluetooth. В отличие от NFC, «Волной» можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона.
10 октября НСПК объявила о завершении внедрения универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП), которая является сервисом ЦБ. Теперь технологию могут использовать 207 банков и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП, а в дальнейшем – с цифровыми рублями. Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, сканируя его штатной камерой телефона или конкретного платежного приложения. То есть один QR-код подойдет для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля. При этом у покупателя сохранится возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП, пояснили в НСПК.