НСПК: универсальный QR-код заработал во всей сети Системы быстрых платежей
Национальная система платежных карт (НСПК) завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП), которая является сервисом Банка России. Теперь технологию могут использовать 207 банков и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП, а в дальнейшем – с цифровыми рублями. Об этом сообщила пресс-служба НСПК.
«Летом мы провели пилотный проект с 22 банками и оценили первые результаты. Клиентский опыт подтвердил, что это действительно удобный сервис. <…> С конца июня с помощью нового решения пользователи совершили свыше 17 млн оплат», – рассказал гендиректор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.
Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, сканируя его штатной камерой телефона или конкретного платежного приложения. То есть один QR-код подойдет для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля. При этом у покупателя сохранится возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП, пояснили в НСПК.
Подключение к универсальному QR-коду возможно для всех банков на равных условиях, отметил Дубынин.
Обсуждение единого QR-кода началось в конце прошлого года, а в конце июня 2024 г. ЦБ запустил пилот по тестированию универсального кода. Среди участников пилота – ВТБ, Совкомбанк, банк Дом.РФ, сообщала НСПК.
Одновременно с пилотом ЦБ в июне стало известно, что для создания единого QR-кода в консорциум объединились Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк. В конце сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила законодательно закрепить норму, по которой на кассе будет только один универсальный QR, работающий на равноудаленной инфраструктуре.