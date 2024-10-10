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НСПК: универсальный QR-код заработал во всей сети Системы быстрых платежей

Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК) завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП), которая является сервисом Банка России. Теперь технологию могут использовать 207 банков и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП, а в дальнейшем – с цифровыми рублями. Об этом сообщила пресс-служба НСПК.

«Летом мы провели пилотный проект с 22 банками и оценили первые результаты. Клиентский опыт подтвердил, что это действительно удобный сервис. <…> С конца июня с помощью нового решения пользователи совершили свыше 17 млн оплат», – рассказал гендиректор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, сканируя его штатной камерой телефона или конкретного платежного приложения. То есть один QR-код подойдет для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля. При этом у покупателя сохранится возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП, пояснили в НСПК.

Подключение к универсальному QR-коду возможно для всех банков на равных условиях, отметил Дубынин.

Обсуждение единого QR-кода началось в конце прошлого года, а в конце июня 2024 г. ЦБ запустил пилот по тестированию универсального кода. Среди участников пилота – ВТБ, Совкомбанк, банк Дом.РФ, сообщала НСПК.

Одновременно с пилотом ЦБ в июне стало известно, что для создания единого QR-кода в консорциум объединились Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк. В конце сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила законодательно закрепить норму, по которой на кассе будет только один универсальный QR, работающий на равноудаленной инфраструктуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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