НСПК: универсальный QR-код заработал во всей сети Системы быстрых платежей

Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, сканируя его штатной камерой телефона или конкретного платежного приложения. То есть один QR-код подойдет для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля. При этом у покупателя сохранится возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП, пояснили в НСПК.