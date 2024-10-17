ЦБ расширил стимулы для проектов технологического суверенитета
Банк России расширил стимулирование для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Стимулирование было решено применять по проектам, начатым до 30 сентября 2022 г., если на 1 октября 2022 г. было потрачено менее 15% бюджета проекта (ранее можно было применять только по проектам, начатым после 30 сентября 2022 г.). Кроме того, применять стимулирующее регулирование будут, если рефинансируются выданные другими банками кредиты, удовлетворяющие критериям ТС и САЭ. Также решено не требовать участия собственных средств инвестора в проектах, соответствующих критериям проектного финансирования, высокой и максимальной категорий качества (ранее требовалось участие в размере не менее 20%).
Применять стимулирующее регулирование будут в течение 10 лет с даты предоставления банком первого кредита на реализацию проекта, реализуемого в рамках концессионного соглашения (для других проектов сохраняется максимальный срок применения льготы в семь лет).
Меры призваны расширить для банков потенциал финансирования важных проектов и повысить интерес к распределению рисков среди банков по крупным проектам.
Условия применения стимулирующего регулирования смягчатся для высококачественных проектов. Для них теперь разрешается применять пониженный риск-вес 65% при применении финализированного подхода для расчета нормативов достаточности капитала, что соответствует риск-весу надежных и прозрачных компаний. Разрешается оценивать кредитное качество таких проектов как максимальное, если оно отнесено к первой категории качества.
Для концессий эти подходы применяются, только если концедентом является РФ, в концессионном соглашении предусмотрена обязанность концедента компенсировать банку проценты по кредиту и полностью вернуть основной долг в случае расторжения соглашения, а также банк-кредитор имеет право инициировать расторжение соглашения, если заемщик-концессионер недобросовестно исполняет свои обязательства. В дальнейшем Центробанк планирует разработать специальное регулирование концессионных соглашений (не только для проектов ТС и САЭ).
Банк России ввел специальные меры по поддержке кредитования проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики летом 2023 г. Эти меры позволят сделать экономическую систему страны более устойчивой в среднесрочной перспективе и улучшить профиль рисков банковского сектора. Снижение нагрузки на капитал предполагалось в размере 10-70% от стандартной величины кредитного риска по ссуде в зависимости от категории проекта и кредитного качества ссуды. Критерии проектов, подпадающих под стимулирующее регулирование, были определены кабмином.