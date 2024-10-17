ЦБ расширил стимулы для проектов технологического суверенитета

Стимулирование было решено применять по проектам, начатым до 30 сентября 2022 г., если на 1 октября 2022 г. было потрачено менее 15% бюджета проекта (ранее можно было применять только по проектам, начатым после 30 сентября 2022 г.). Кроме того, применять стимулирующее регулирование будут, если рефинансируются выданные другими банками кредиты, удовлетворяющие критериям ТС и САЭ. Также решено не требовать участия собственных средств инвестора в проектах, соответствующих критериям проектного финансирования, высокой и максимальной категорий качества (ранее требовалось участие в размере не менее 20%).