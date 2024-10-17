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ЦБ расширил стимулы для проектов технологического суверенитета

Ведомости

Банк России расширил стимулирование для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Стимулирование было решено применять по проектам, начатым до 30 сентября 2022 г., если на 1 октября 2022 г. было потрачено менее 15% бюджета проекта (ранее можно было применять только по проектам, начатым после 30 сентября 2022 г.). Кроме того, применять стимулирующее регулирование будут, если рефинансируются выданные другими банками кредиты, удовлетворяющие критериям ТС и САЭ. Также решено не требовать участия собственных средств инвестора в проектах, соответствующих критериям проектного финансирования, высокой и максимальной категорий качества (ранее требовалось участие в размере не менее 20%).

Применять стимулирующее регулирование будут в течение 10 лет с даты предоставления банком первого кредита на реализацию проекта, реализуемого в рамках концессионного соглашения (для других проектов сохраняется максимальный срок применения льготы в семь лет).

Меры призваны расширить для банков потенциал финансирования важных проектов и повысить интерес к распределению рисков среди банков по крупным проектам.

Условия применения стимулирующего регулирования смягчатся для высококачественных проектов. Для них теперь разрешается применять пониженный риск-вес 65% при применении финализированного подхода для расчета нормативов достаточности капитала, что соответствует риск-весу надежных и прозрачных компаний. Разрешается оценивать кредитное качество таких проектов как максимальное, если оно отнесено к первой категории качества.

Для концессий эти подходы применяются, только если концедентом является РФ, в концессионном соглашении предусмотрена обязанность концедента компенсировать банку проценты по кредиту и полностью вернуть основной долг в случае расторжения соглашения, а также банк-кредитор имеет право инициировать расторжение соглашения, если заемщик-концессионер недобросовестно исполняет свои обязательства. В дальнейшем Центробанк планирует разработать специальное регулирование концессионных соглашений (не только для проектов ТС и САЭ).

Банк России ввел специальные меры по поддержке кредитования проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики летом 2023 г. Эти меры позволят сделать экономическую систему страны более устойчивой в среднесрочной перспективе и улучшить профиль рисков банковского сектора. Снижение нагрузки на капитал предполагалось в размере 10-70% от стандартной величины кредитного риска по ссуде в зависимости от категории проекта и кредитного качества ссуды. Критерии проектов, подпадающих под стимулирующее регулирование, были определены кабмином.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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