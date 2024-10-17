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/ Финансы

BRICS Pay для иностранцев планируют запустить в России к концу 2024 года

Ведомости

Руководитель целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы «Финансовые услуги» Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин допустил запуск системы для безналичной оплаты по QR-коду для иностранцев BRICS Pay в России к концу 2024 г. Соответствующее заявление было сделано на заседании рабочей группы Делового совета БРИКС в Москве, за трансляцией которого следил РБК.

«До конца года система будет запущена в России, чтобы предоставить нашим иностранным гостям возможность безналичной оплаты с дальнейшим масштабированием на добровольной основе», - сказал Михайлишин.

С помощью розничного платежного сервиса BRICS Pay иностранцы смогут использовать для оплаты карты Visa и Mastercard внутри России и в перспективе карты «Мир» за границей. Было отмечено, что в скором времени приложение BRICS Pay можно будет скачать в App Store и Google Play. Для авторизации в системе необходимо использовать номер телефона, затем следует привязать банковскую карту к приложению. Чтобы провести оплату, нужно запустить приложение и отсканировать QR-код на кассе, либо создать в приложении свой QR-код, который кассир считает с помощью ручного сканера.

По словам Михайлишина, на сегодняшний день ведется работа по запуску BRICS Pay с российскими банками, у которых имеется собственный эквайринг. Платежный сервис можно будет использовать не только в Москве: ориентиром станут туристические потоки и города, которые иностранцы часто посещают с деловыми целями. Стать пользователями BRICS Pay смогут граждане не только стран – участниц БРИКС, но и других государств, с картами в любых валютах. Планируется расширение системы не только на государства БРИКС, но и на другие страны, в которые россияне наиболее часто отправляются в поездки.

17 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам в кулуарах Finopolis, что ЦБ склоняется к тому, чтобы у пользователей и магазинов был один универсальный QR-код для проведения платежей. Соответствующий законопроект уже подготовлен, но пока регулятор находится в состоянии дискуссии с банками. По словам главы Центробанка, существование только одного решения будет удобно для людей: они не будут путаться, по какому QR-коду платить на кассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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