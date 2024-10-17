BRICS Pay для иностранцев планируют запустить в России к концу 2024 года

По словам Михайлишина, на сегодняшний день ведется работа по запуску BRICS Pay с российскими банками, у которых имеется собственный эквайринг. Платежный сервис можно будет использовать не только в Москве: ориентиром станут туристические потоки и города, которые иностранцы часто посещают с деловыми целями. Стать пользователями BRICS Pay смогут граждане не только стран – участниц БРИКС, но и других государств, с картами в любых валютах. Планируется расширение системы не только на государства БРИКС, но и на другие страны, в которые россияне наиболее часто отправляются в поездки.