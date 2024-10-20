Кабмин направит более 6 млрд рублей на сохранение льготной ипотеки в селах

Программа по выдаче ипотечных кредитов в сельской местности работает с 2020 г. Она позволяет взять кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, на строительство жилья на уже имеющемся участке, а также на приобретение квартир в домах высотой не более пяти этажей. Одно из условий программы – жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек.