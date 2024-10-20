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Кабмин направит более 6 млрд рублей на сохранение льготной ипотеки в селах

330 млн рублей направят на программу льготных кредитов на благоустройство домов
Ведомости

Правительство России направит более 6,8 млрд руб. на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на благоустройство домов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Более 6,4 млрд руб., как уточнили в правительстве, предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых. Мера позволит просубсидировать в текущем году 142 800 ранее выданных займов. Еще почти 330 млн руб. направят на продолжение реализации программы льготных кредитов на благоустройство домовладений по ставке до 5%. Заемщики смогут потратить средства на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.

Мишустин отмечал, что возможностями ипотечной программы за последние четыре с лишним года воспользовались уже более 160 000 человек.

Программа по выдаче ипотечных кредитов в сельской местности работает с 2020 г. Она позволяет взять кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, на строительство жилья на уже имеющемся участке, а также на приобретение квартир в домах высотой не более пяти этажей. Одно из условий программы – жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек.

Летом 2022 г. программа ипотеки по льготной ставке до 3% стала бессрочной. До этого предполагалось, что программа будет действовать до конца 2022 г. В 2023 г. правительство увеличило максимальный размер льготной сельской ипотеки с 3 млн до 6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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