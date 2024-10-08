Средний размер ипотечного кредита достиг максимума с 2013 года

Средний размер ипотечного кредита в сентябре достиг рекорда за последние 11 лет: он составил 4,81 млн руб. и вырос на 4% по сравнению с августом и на 16% – с сентябрем 2023 г. Это следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG.