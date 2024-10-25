Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ за девять месяцев составила 24,74 млрд рублей
Чистая прибыль энергетической компании «Интер РАО» по РСБУ за девять месяцев 2024 г. выросла в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,74 млрд руб. Об этом сообщается в отчете компании.
Выручка за январь – сентябрь этого года выросла на 12,2% по сравнению с прошлогодним показателем, достигнув 34,9 млрд руб.
16 октября совет директоров «Интер РАО» рассмотрел вопрос о прекращении трудовых договоров с членами правления Евгением Мирошниченко и Алексеем Масловым, писали «Ведомости». О том что контракты с топ-менеджерами могут быть досрочно расторгнуты, ранее сообщал «Коммерсантъ».
ПАО «Интер РАО» – энергетическая компания, выступающая единственным российским оператором экспорта и импорта электроэнергии. Она также занимается проектированием и строительством энергообъектов, у нее есть активы в Европе и странах СНГ. На конец 2022 г. основными акционерами холдинга были «Роснефтегаз» (26,37%) и «Интер РАО капитал» (29,56%). Выручка компании по итогам 2023 г. составила 1,35 трлн руб., чистая прибыль – 135 млрд руб.