«Интер РАО» покидают два члена правления

«Интер РАО» покидают два члена правленияТрудовые договора будут прекращены с Евгением Мирошниченко и Алексеем Масловым
Совет директоров энергокомпании «Интер РАО» 16 октября рассмотрел вопрос о прекращении трудовых договоров с членами правления Евгением Мирошниченко и Алексеем Масловым, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к совету. В официальной повестке заседания, опубликованной компанией, вопроса о кадровых перестановках не было. Представитель «Интер РАО» пообещал представить официальные итоги заседания совета директоров позже.
О том, что контракты с топ-менеджерами могут быть досрочно расторгнуты, ранее писал «Коммерсантъ». Последним днем работы Маслова и Мирошниченко в «Интер РАО» должно стать 17 октября, утверждает один из источников.
Мирошниченко возглавляет в компании финансово-экономический центр, Маслов является руководителем центра стратегии и инвестиций. Представитель «Интер РАО» пояснил, что новые руководители этих центров уже назначены.