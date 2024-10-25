Центробанк повысил прогноз по инфляции на 2024 год
Совет директоров Банка России повысил прогноз по росту инфляции на 2024 г. Это следует из опубликованного на сайте регулятора среднесрочного прогноза.
«Инфляционные ожидания значимо выросли. В октябре ожидания населения и бизнеса достигли максимумов с начала года, во многом реагируя на текущую высокую инфляцию. Краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, также увеличились», – указывается в материале ЦБ.
По оценке на 21 октября годовая инфляция составила 8,4%, а по итогам 2024 г. она ожидается в диапазоне 8-8,5%. Отдельно за сентябрь текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе.
Совет директоров Банка России на заседании 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Такого решения ожидали меньшинство – только 6 из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.
В ЦБ также указали, что дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета имеют проинфляционные эффекты. Согласно позиции регулятора, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.