ВТБ повысит ставки по накопительным продуктам с 28 октября
ВТБ улучшит условия по вкладам и по накопительным счетам с 28 октября. Такое решение было принято после повышения ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер.
По его словам, высокие рыночные ставки поддерживают рынок сбережений, но недостаточно сдерживают кредитование. Инфляция в III квартале этого года выходит выше ожиданий ЦБ, рост ключевой ставки ускорит наступление «кредитной зимы», начавшейся на рынке в октябре. Высокая ключевая ставка простимулирует клиентов на размещение свободных средств на депозиты.
«Мы ожидаем, что в ближайшие дни банки начнут поднимать ставки на 1–1,5 п. п. Это откроет новые возможности банкам для привлечения клиентов, учитывая, в том числе, традиционно "высокий" IV квартал. По оценке ВТБ, к концу года средняя ставка привлечения по депозитам на рынке может составить рекордные 19–19,5%», – уточнил Брейтенбихер.
Он отметил, что рынок привлечения в 2024 г. может вырасти на 27%, достигнув рекордных 56,3 трлн руб. В прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в РФ в конце 2024 г. превысит 52,6 трлн руб., прирост составит 29%.
25 октября совет директоров Банка России на заседании решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Такого решения ожидали только шесть из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.
В Центробанке указали, что дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета имеют проинфляционные эффекты. Согласно позиции регулятора, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.