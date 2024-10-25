ВТБ повысит ставки по накопительным продуктам с 28 октября

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни банки начнут поднимать ставки на 1–1,5 п. п. Это откроет новые возможности банкам для привлечения клиентов, учитывая, в том числе, традиционно "высокий" IV квартал. По оценке ВТБ, к концу года средняя ставка привлечения по депозитам на рынке может составить рекордные 19–19,5%», – уточнил Брейтенбихер.