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ВТБ повысит ставки по накопительным продуктам с 28 октября

Ведомости

ВТБ улучшит условия по вкладам и по накопительным счетам с 28 октября. Такое решение было принято после повышения ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер.

По его словам, высокие рыночные ставки поддерживают рынок сбережений, но недостаточно сдерживают кредитование. Инфляция в III квартале этого года выходит выше ожиданий ЦБ, рост ключевой ставки ускорит наступление «кредитной зимы», начавшейся на рынке в октябре. Высокая ключевая ставка простимулирует клиентов на размещение свободных средств на депозиты.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни банки начнут поднимать ставки на 1–1,5 п. п. Это откроет новые возможности банкам для привлечения клиентов, учитывая, в том числе, традиционно "высокий" IV квартал. По оценке ВТБ, к концу года средняя ставка привлечения по депозитам на рынке может составить рекордные 19–19,5%», – уточнил Брейтенбихер.

Он отметил, что рынок привлечения в 2024 г. может вырасти на 27%, достигнув рекордных 56,3 трлн руб. В прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в РФ в конце 2024 г. превысит 52,6 трлн руб., прирост составит 29%.

25 октября совет директоров Банка России на заседании решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Такого решения ожидали только шесть из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.

В Центробанке указали, что дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета имеют проинфляционные эффекты. Согласно позиции регулятора, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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