FATF не стала включать Россию в черный список

Россия стала членом организации в 2003 г., но в феврале 2023 г. группа приостановила членство России – через год после начала спецоперации на Украине. В Росфинмониторинге решение приостановить членство РФ назвали политизированным, отметив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.