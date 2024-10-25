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FATF не стала включать Россию в черный список

Внести страну в реестр требует Украина с 2022 года
Ведомости

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не стала включать Россию в черный и серый списки, следует из заявления организации о юрисдикциях с высоким уровнем риска. 

В черном списке по-прежнему фигурируют КНДР, Иран и Мьянма. Из серого списка – стран, находящихся под усиленным контролем организации – был исключен Сенегал. В реестре остаются Йемен, Вьетнам, Венесуэла, ЮАР, Монако и др.

Летом 2023 г. FATF по итогам пленарной недели также не стала включать Россию в черный или серый списки. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия находится в пятерке лидеров по соблюдению всех требований антиотмывочного законодательства. Он уточнял, что включение страны в черный список было бы чисто политическим решением.

FATF – это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Сейчас в FATF входят 37 юрисдикций.

Россия стала членом организации в 2003 г., но в феврале 2023 г. группа приостановила членство России – через год после начала спецоперации на Украине. В Росфинмониторинге решение приостановить членство РФ назвали политизированным, отметив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

С требованием понизить рейтинг России в FATF неоднократно обращалась Украина. Впервые Киев сделал это в апреле 2022 г. Politico писало в середине октября, что FATF рассмотрит вопрос о внесении России в черный список. Решение, при этом, должны поддержать все участники организации, в частности Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия, отмечало издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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