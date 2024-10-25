FATF не стала включать Россию в черный список

FATF не стала включать Россию в черный списокВнести страну в реестр требует Украина с 2022 года
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не стала включать Россию в черный и серый списки, следует из заявления организации о юрисдикциях с высоким уровнем риска.
В черном списке по-прежнему фигурируют КНДР, Иран и Мьянма. Из серого списка – стран, находящихся под усиленным контролем организации – был исключен Сенегал. В реестре остаются Йемен, Вьетнам, Венесуэла, ЮАР, Монако и др.
Летом 2023 г. FATF по итогам пленарной недели также не стала включать Россию в черный или серый списки. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия находится в пятерке лидеров по соблюдению всех требований антиотмывочного законодательства. Он уточнял, что включение страны в черный список было бы чисто политическим решением.
FATF – это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Сейчас в FATF входят 37 юрисдикций.
Россия стала членом организации в 2003 г., но в феврале 2023 г. группа приостановила членство России – через год после начала спецоперации на Украине. В Росфинмониторинге решение приостановить членство РФ назвали политизированным, отметив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
С требованием понизить рейтинг России в FATF неоднократно обращалась Украина. Впервые Киев сделал это в апреле 2022 г. Politico писало в середине октября, что FATF рассмотрит вопрос о внесении России в черный список. Решение, при этом, должны поддержать все участники организации, в частности Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия, отмечало издание.