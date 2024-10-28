ВТБ ожидает замедления темпов роста кредитов физлицам ниже 6% в следующем году
ВТБ прогнозирует замедление темпов роста кредитного портфеля физлиц к 2025 г. до уровня ниже 6%, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.
Он добавил, что в случае с прогнозом по корпоративному кредитованию присутствует неопределенность в отношении регулирования. Пьянов подчеркнул, что ЦБ прогнозирует прирост корпоративного кредитования в 2025 г. на уровне 8–13%, розничного – 6–11%.
«Следующий год будет решающим для понимания, удастся ли загнать инфляцию в таргет. Соответственно, в этой ситуации мы не видим, например, оснований для роспуска макропруденций по кредитам населению. Тут зажато все, и сам Центробанк считает, что зажато все эффективно», – отметил Пьянов.
Он также указал, что динамику корпоративного кредитования в 2025 г. определить очень непросто, в том числе из-за возможного ужесточения регулирования со стороны ЦБ. Если регулятор решит вводить макропруденциальные лимиты или надбавки, то это может сдвинуть прогноз к нижней границе диапазона.
Летом ВТБ сообщал о падении доли кредитов в недружественных валютах в три раза с 2022 г. Кредитно-финансовое учреждение отмечало, что если до введения санкций она [доля кредитов ВТБ] составляла около 31%, то сейчас – 8%.