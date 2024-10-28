ВТБ ожидает замедления темпов роста кредитов физлицам ниже 6% в следующем году

«Следующий год будет решающим для понимания, удастся ли загнать инфляцию в таргет. Соответственно, в этой ситуации мы не видим, например, оснований для роспуска макропруденций по кредитам населению. Тут зажато все, и сам Центробанк считает, что зажато все эффективно», – отметил Пьянов.