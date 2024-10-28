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ВТБ ожидает замедления темпов роста кредитов физлицам ниже 6% в следующем году

Ведомости

ВТБ прогнозирует замедление темпов роста кредитного портфеля физлиц к 2025 г. до уровня ниже 6%, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.

Он добавил, что в случае с прогнозом по корпоративному кредитованию присутствует неопределенность в отношении регулирования. Пьянов подчеркнул, что ЦБ прогнозирует прирост корпоративного кредитования в 2025 г. на уровне 8–13%, розничного – 6–11%.

«Следующий год будет решающим для понимания, удастся ли загнать инфляцию в таргет. Соответственно, в этой ситуации мы не видим, например, оснований для роспуска макропруденций по кредитам населению. Тут зажато все, и сам Центробанк считает, что зажато все эффективно», – отметил Пьянов.

Он также указал, что динамику корпоративного кредитования в 2025 г. определить очень непросто, в том числе из-за возможного ужесточения регулирования со стороны ЦБ. Если регулятор решит вводить макропруденциальные лимиты или надбавки, то это может сдвинуть прогноз к нижней границе диапазона.

Летом ВТБ сообщал о падении доли кредитов в недружественных валютах в три раза с 2022 г. Кредитно-финансовое учреждение отмечало, что если до введения санкций она [доля кредитов ВТБ] составляла около 31%, то сейчас – 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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