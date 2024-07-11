Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до 8%

Доля юаневого кредитного портфеля в валютной составляющей в прошлом году вместе с тем увеличилась в четыре раза – с 9 до 33%, следовало из «Обзора российского финансового сектора» Центробанка. Долларовый портфель же снизился и, по оценкам регулятора, составил 45% после 60% годом ранее.