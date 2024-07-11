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Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до 8%

Ведомости

ВТБ сообщил о падении доли кредитов в недружественных валютах в три раза с 2022 г. Об этом заявил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов, пишет «РИА Новости».

«Если до введения в 2022 г. санкций она [доля кредитов ВТБ] составляла около 31%, то сейчас – 8%», – сказал он.

Сейчас эта доля имеет тенденцию к снижению. В частности, для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности, указал Пьянов.

В январе Банк России выпустил доклад, согласно которому объем кредитов россиян в иностранной валюте за 11 месяцев 2023 г. снизился до 47,4 млрд руб. – показатель стал минимальным за последние восемь лет. 

Доля юаневого кредитного портфеля в валютной составляющей в прошлом году вместе с тем увеличилась в четыре раза – с 9 до 33%, следовало из «Обзора российского финансового сектора» Центробанка. Долларовый портфель же снизился и, по оценкам регулятора, составил 45% после 60% годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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