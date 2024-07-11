Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала до 8%
«Если до введения в 2022 г. санкций она [доля кредитов ВТБ] составляла около 31%, то сейчас – 8%», – сказал он.
Сейчас эта доля имеет тенденцию к снижению. В частности, для кого-то банк конвертирует кредиты в дружественные валюты или рубли, кто-то готовится к погашению задолженности, указал Пьянов.
В январе Банк России выпустил доклад, согласно которому объем кредитов россиян в иностранной валюте за 11 месяцев 2023 г. снизился до 47,4 млрд руб. – показатель стал минимальным за последние восемь лет.
Доля юаневого кредитного портфеля в валютной составляющей в прошлом году вместе с тем увеличилась в четыре раза – с 9 до 33%, следовало из «Обзора российского финансового сектора» Центробанка. Долларовый портфель же снизился и, по оценкам регулятора, составил 45% после 60% годом ранее.