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Топ-менеджеры ВТБ в первом полугодии получили 3,2 млрд вознаграждения

Ведомости

В первом полугодии 2024 г. вознаграждение топ-менеджеров ВТБ составило 3,2 млрд руб., включая премию по итогам прошлого года, ставшего рекордным для банка с точки зрения финансового результата. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель финансовой организации.

Уточняется, что вознаграждение состоит из фиксированной и переменной частей. Переменное вознаграждение связано с финансовым результатом ВТБ и достижением ключевых показателей эффективности.

В 2023 г. доход топ-менеджеров банка составил 0,6 млрд руб. и состоял только из фиксированной части вознаграждения. Премия по итогам 2022 г. не выплачивалась из-за отрицательного финансового результата ВТБ по итогам года, вызванного влиянием санкций со стороны недружественных стран, пояснили в финансовой организации.

11 июля ВТБ сообщал о падении доли кредитов в недружественных валютах в три раза с 2022 г. Кредитно-финансовое учреждение отмечало, что если до введения санкций доля кредитов ВТБ составляла около 31%, то сейчас – 8%.

ВТБ по итогам 2023 г. получил чистую прибыль в размере 432,2 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности против убытка в 667,5 млрд руб. за 2022 г. По итогам прошлого года чистые процентные доходы ВТБ выросли в 2,5 раза в годовом выражении и составили 761,4 млрд руб. Чистые комиссионные доходы банка составили 217 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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