Топ-менеджеры ВТБ в первом полугодии получили 3,2 млрд вознаграждения

ВТБ по итогам 2023 г. получил чистую прибыль в размере 432,2 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности против убытка в 667,5 млрд руб. за 2022 г. По итогам прошлого года чистые процентные доходы ВТБ выросли в 2,5 раза в годовом выражении и составили 761,4 млрд руб. Чистые комиссионные доходы банка составили 217 млрд руб.