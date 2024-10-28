Топ-менеджеры ВТБ в первом полугодии получили 3,2 млрд вознаграждения
В первом полугодии 2024 г. вознаграждение топ-менеджеров ВТБ составило 3,2 млрд руб., включая премию по итогам прошлого года, ставшего рекордным для банка с точки зрения финансового результата. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель финансовой организации.
Уточняется, что вознаграждение состоит из фиксированной и переменной частей. Переменное вознаграждение связано с финансовым результатом ВТБ и достижением ключевых показателей эффективности.
В 2023 г. доход топ-менеджеров банка составил 0,6 млрд руб. и состоял только из фиксированной части вознаграждения. Премия по итогам 2022 г. не выплачивалась из-за отрицательного финансового результата ВТБ по итогам года, вызванного влиянием санкций со стороны недружественных стран, пояснили в финансовой организации.
11 июля ВТБ сообщал о падении доли кредитов в недружественных валютах в три раза с 2022 г. Кредитно-финансовое учреждение отмечало, что если до введения санкций доля кредитов ВТБ составляла около 31%, то сейчас – 8%.
ВТБ по итогам 2023 г. получил чистую прибыль в размере 432,2 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности против убытка в 667,5 млрд руб. за 2022 г. По итогам прошлого года чистые процентные доходы ВТБ выросли в 2,5 раза в годовом выражении и составили 761,4 млрд руб. Чистые комиссионные доходы банка составили 217 млрд руб.