Силуанов назвал доллары ненужными для россиян
Россиянам доллары не нужны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает канал НЬЮМ (образовательный проект ТАСС).
«Правильно, и не нужны», – заявил Силуанов, отвечая на вопрос о необходимости американской валюты.
Министр также рекомендовал хранить сбережения в облигациях федерального займа. По его словам, это «надежное выгодное доходное вложение».
23 октября президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания на XVI саммите БРИКС в Казани заявил, что те, кто используют доллар в качестве оружия, совершают большую ошибку. По словам Путина, доллар до сих пор является важнейшим инструментом в мировых финансах. Если использовать его как средство достижения политических целей, доверие к этой валюте будет подрываться, а ее возможности снизятся.