Силуанов назвал доллары ненужными для россиян

23 октября президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания на XVI саммите БРИКС в Казани заявил, что те, кто используют доллар в качестве оружия, совершают большую ошибку. По словам Путина, доллар до сих пор является важнейшим инструментом в мировых финансах. Если использовать его как средство достижения политических целей, доверие к этой валюте будет подрываться, а ее возможности снизятся.