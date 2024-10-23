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Путин: использование доллара как оружия – большая ошибка

Ведомости

Те, кто используют доллар в качестве оружия, совершают большую ошибку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания на XVI саммите БРИКС в Казани.

По словам Путина, доллар до сих пор является важнейшим инструментом в мировых финансах. Если использовать его как средство достижения политических целей, доверие к этой валюте будет подрываться, а ее возможности снизятся.

«Мы не отказываемся, не боремся с долларом, но если нам не дают с ним работать – что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит», – констатировал президент РФ.

Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств 6 июня заявил, что запрет администрации США на международные расчеты в долларах – колоссальная ошибка, которая ведет к ослаблению роли американской валюты. Глава государства подчеркнул, что использование доллара как инструмента борьбы подрывает доверие к валюте, что, по его словам, нелепо. Путин добавил, что переход на расчеты в национальных валютах способствует их укреплению, а также помогает развивать отношения между странами.

XVI саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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