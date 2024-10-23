Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств 6 июня заявил, что запрет администрации США на международные расчеты в долларах – колоссальная ошибка, которая ведет к ослаблению роли американской валюты. Глава государства подчеркнул, что использование доллара как инструмента борьбы подрывает доверие к валюте, что, по его словам, нелепо. Путин добавил, что переход на расчеты в национальных валютах способствует их укреплению, а также помогает развивать отношения между странами.