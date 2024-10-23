Путин: использование доллара как оружия – большая ошибка
Те, кто используют доллар в качестве оружия, совершают большую ошибку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания на XVI саммите БРИКС в Казани.
По словам Путина, доллар до сих пор является важнейшим инструментом в мировых финансах. Если использовать его как средство достижения политических целей, доверие к этой валюте будет подрываться, а ее возможности снизятся.
«Мы не отказываемся, не боремся с долларом, но если нам не дают с ним работать – что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит», – констатировал президент РФ.
Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств 6 июня заявил, что запрет администрации США на международные расчеты в долларах – колоссальная ошибка, которая ведет к ослаблению роли американской валюты. Глава государства подчеркнул, что использование доллара как инструмента борьбы подрывает доверие к валюте, что, по его словам, нелепо. Путин добавил, что переход на расчеты в национальных валютах способствует их укреплению, а также помогает развивать отношения между странами.
XVI саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».