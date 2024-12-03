«Известия»: в КНР блокируют платежи банков РФ из нового санкционного списка США
Китайские банки стали отказываться работать с российскими кредитными организациями, попавшими в ноябре под новые санкции США. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на генерального директора АО «Первая группа» Алексея Порошина и коммерческого директора компании «Импая рус» Алексея Разумовского.
В частности, принимать платежи из российских банков отказывается Bank of China. Предприниматели в профильном чате в Telegram для импортеров также писали, что китайский Bank of Kunlun начал рассылать предупреждения о прекращении приема платежей из российских подсанкционных кредитных организаций.
Проблемы с расчетами начались еще в конце декабря 2023 г. после вступления в силу 12-ого пакета антироссийских санкций. Из-за риска вторичных мер Китай, Турция и ОАЭ стали ограничивать платежи с Россией. С января перестали принимать транзакции в юанях китайские Ping An Bank и Bank of Ningbo. В марте к ним присоединились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, а также Bank of Taizhou.
В конце октября «Ведомости» со ссылкой на источники в банках и юридических фирмах писали, что работа с посредниками стала основной возможностью российского бизнеса оплатить импорт из Китая, на тот момент на платежных агентов приходилось уже около 70–80% объемов платежей.
В ноябре министерство финансов США обновило список санкций в отношении России. Под ограничения попали Газпромбанк, «Еврофинанс Моснарбанк», банк «Дом.РФ», «БКС банк», Вэйбанк, Витабанк, Межгосударственный банк, Углеметбанк, «Крона банк», «Финстар банк» и др. Всего – более 50 российских банков с международными связями, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 граждан. В дополнение к санкционному списку минфин США опубликовал специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих российский аналог SWIFT – систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Штаты будут воспринимать это взаимодействие как сигнал тревоги (red flag). Использование СПФС способствует обходу американских санкций российскими лицами, относящимися к военно-промышленному комплексу страны или связанными с ним, а также включенными в SDN-лист.