«Известия»: в КНР блокируют платежи банков РФ из нового санкционного списка США

В ноябре министерство финансов США обновило список санкций в отношении России. Под ограничения попали Газпромбанк, «Еврофинанс Моснарбанк», банк «Дом.РФ», «БКС банк», Вэйбанк, Витабанк, Межгосударственный банк, Углеметбанк, «Крона банк», «Финстар банк» и др. Всего – более 50 российских банков с международными связями, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 граждан. В дополнение к санкционному списку минфин США опубликовал специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих российский аналог SWIFT – систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Штаты будут воспринимать это взаимодействие как сигнал тревоги (red flag). Использование СПФС способствует обходу американских санкций российскими лицами, относящимися к военно-промышленному комплексу страны или связанными с ним, а также включенными в SDN-лист.