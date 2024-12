«Известия»: в КНР блокируют платежи банков РФ из нового санкционного списка США

Проблемы с расчетами начались еще в конце декабря 2023 г. после вступления в силу 12-ого пакета антироссийских санкций. Из-за риска вторичных мер Китай, Турция и ОАЭ стали ограничивать платежи с Россией. С января перестали принимать транзакции в юанях китайские Ping An Bank и Bank of Ningbo. В марте к ним присоединились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, а также Bank of Taizhou.