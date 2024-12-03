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«Известия»: в КНР блокируют платежи банков РФ из нового санкционного списка США

Ведомости

Китайские банки стали отказываться работать с российскими кредитными организациями, попавшими в ноябре под новые санкции США. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на генерального директора АО «Первая группа» Алексея Порошина и коммерческого директора компании «Импая рус» Алексея Разумовского.

В частности, принимать платежи из российских банков отказывается Bank of China. Предприниматели в профильном чате в Telegram для импортеров также писали, что китайский Bank of Kunlun начал рассылать предупреждения о прекращении приема платежей из российских подсанкционных кредитных организаций.

Проблемы с расчетами начались еще в конце декабря 2023 г. после вступления в силу 12-ого пакета антироссийских санкций. Из-за риска вторичных мер Китай, Турция и ОАЭ стали ограничивать платежи с Россией. С января перестали принимать транзакции в юанях китайские Ping An Bank и Bank of Ningbo. В марте к ним присоединились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, а также Bank of Taizhou.

В конце октября «Ведомости» со ссылкой на источники в банках и юридических фирмах писали, что работа с посредниками стала основной возможностью российского бизнеса оплатить импорт из Китая, на тот момент на платежных агентов приходилось уже около 70–80% объемов платежей.

В ноябре министерство финансов США обновило список санкций в отношении России. Под ограничения попали Газпромбанк, «Еврофинанс Моснарбанк», банк «Дом.РФ», «БКС банк», Вэйбанк, Витабанк, Межгосударственный банк, Углеметбанк, «Крона банк», «Финстар банк» и др. Всего – более 50 российских банков с международными связями, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 граждан. В дополнение к санкционному списку минфин США опубликовал специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих российский аналог SWIFT – систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Штаты будут воспринимать это взаимодействие как сигнал тревоги (red flag). Использование СПФС способствует обходу американских санкций российскими лицами, относящимися к военно-промышленному комплексу страны или связанными с ним, а также включенными в SDN-лист.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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