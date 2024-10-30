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Рынок платежей в Китай захватили посредники

На их долю приходится уже 70–80% объемов платежей
Артем Кульша
Кроме возможностей посредники накапливают риски для своих клиентов из-за множества контрагентов и отсутствия должного комплаенса/ Андрей Гордеев / Ведомости

Работа с посредниками стала основной возможностью российского бизнеса оплатить импорт из Китая, сейчас на платежных агентов приходится уже около 70–80% объемов платежей, оценили собеседники «Ведомостей» в банках и юридических фирмах. Накануне июньских санкций против Мосбиржи доля агентских схем составляла примерно 15–20%, писали «Ведомости».

В банке для бизнеса «Бланк» отводят самую большую долю платежного рынка агентам, работающим по распространенной схеме с разрывом цепочки поставки, рассказывает руководитель направления внешнеэкономической деятельности банка Анастасия Сорокина. Обычно агентом выступает российский банк, а все расчеты производит субагент – компания-нерезидент через другие юрлица и кредитные организации из разных юрисдикций, делится другой собеседник в одном из отечественных банков. Он оценивает соотношение на рынке платежей в Китай как 80 на 20% в пользу агентского канала по сравнению с прямыми платежами через корреспондентские счета российских банков в китайских. Похожую оценку дает руководитель группы по работе с банками юрфирмы Amond & Smith Иван Тихоненок: 70–75% через агентов против 25–30% через корсчета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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