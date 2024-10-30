Рынок платежей в Китай захватили посредники

В банке для бизнеса «Бланк» отводят самую большую долю платежного рынка агентам, работающим по распространенной схеме с разрывом цепочки поставки, рассказывает руководитель направления внешнеэкономической деятельности банка Анастасия Сорокина. Обычно агентом выступает российский банк, а все расчеты производит субагент – компания-нерезидент через другие юрлица и кредитные организации из разных юрисдикций, делится другой собеседник в одном из отечественных банков. Он оценивает соотношение на рынке платежей в Китай как 80 на 20% в пользу агентского канала по сравнению с прямыми платежами через корреспондентские счета российских банков в китайских. Похожую оценку дает руководитель группы по работе с банками юрфирмы Amond & Smith Иван Тихоненок: 70–75% через агентов против 25–30% через корсчета.