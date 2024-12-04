Т-банк запустил сервис против мошенников

Чтобы избежать преднамеренного отключения сервиса из-за действий мошенников, после подачи заявки на отключение будет действовать «охлаждающий» период. В течение некоторого времени доверенное лицо продолжит получать запросы на подтверждение переводов, а также ему будет отправлено уведомление об отключении сервиса близким человеком. Под защитой доверенного лица может быть до пяти человек, при этом у защищаемого может быть лишь один защитник.