Т-банк запустил сервис против мошенников
Т-банк запустил новый бесплатный сервис «Защита близких», который позволяет клиентам финорганизации становиться доверенными лицами для других клиентов и предоставляет возможность мониторинга различных операций, которые могут совершать жертвы мошенников. Об этом говорится в сообщении банка.
Речь о проверке таких операций, как переводы средств на незнакомые счета, получение кредитов и досрочное закрытие вкладов. По ожиданиям банка, сервис станет инструментом для предотвращения более 1,5 млрд руб. финансовых потерь в год. В финансовой организации отмечают, что нововведение особенно актуально для защиты людей старшего возраста и подростков.
Подчеркивается, что ресурс отправляет на дополнительную проверку доверенным лицам только те операции, которые подпадают под определенные рисковые условия, что «делает его комфортным для обеих сторон». Доверенное лицо устанавливает лимит на переводы во время отправки приглашения, минимальная сумма транзакции – 10 000 руб. Все операции, превышающие установленный лимит, будут отправляться на подтверждение. При подозрительном переводе Т-банк пришлет доверенному лицу СМС или пуш-уведомление, операцию нужно будет подтвердить в течение 24 часов – в противном случае она будет отклонена.
Чтобы избежать преднамеренного отключения сервиса из-за действий мошенников, после подачи заявки на отключение будет действовать «охлаждающий» период. В течение некоторого времени доверенное лицо продолжит получать запросы на подтверждение переводов, а также ему будет отправлено уведомление об отключении сервиса близким человеком. Под защитой доверенного лица может быть до пяти человек, при этом у защищаемого может быть лишь один защитник.
Согласно данным Банка России, в 2023 г. свыше 50% мошеннических операций было совершено с помощью методов социальной инженерии.
26 ноября в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что Минцифры совместно с правоохранительными органами и Банком России разработало пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от мошенничества с использованием информационных технологий. В законопроекты вошли около 30 мер, направленных на защиту людей от мошенников. В частности, граждане смогут дистанционно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя через «Госуслуги» и приложения банков. Снятие ограничения возможно при посещении МФЦ или отделения банка.