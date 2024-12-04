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В ВТБ заявили о выплате рекордных 7 трлн рублей по вкладам в 2024 году

Ведомости

Выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам в 2024 г. превысят рекордные 7 трлн руб. Около 1 трлн из них выплатит своим клиентам ВТБ, заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».

Как отметил вице-президент, 800 млрд руб. получат клиенты с депозитами. «Это исторический максимум – втрое больше, чем мы выплатили в прошлом году», – сказал Брейтенбихер.

С начала 2024 г. портфель открытых депозитов ВТБ увеличился на 25% до 4,3 млн вкладов, а число накопительных счетов выросло в этом году на 20%, выше 4,6 млн. По прогнозам кредитора, рынок розничных пассивов в России за 2024 г. в целом увеличится на 26% и достигнет 56,4 трлн руб.

25 октября сразу несколько банков объявили о повышении доходности по своим сберегательным продуктам – ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), «Абсолют банк», «ОТП банк», а также банки Дом.РФ, «Русский стандарт» и «Зенит». Новый виток повышения процентов по вкладам начинается из-за решения Банка России повысить ключевую ставку 25 октября сразу на 200 б. п. – до рекордного для страны 21% годовых.

Как тогда рассказал Брейтенбихер, экстравысокая ключевая ставка еще больше простимулирует клиентов размещать свободные денежные средства на депозитах, а рынок привлечения в этом году может достигнуть рекордных 56,3 трлн руб., увеличившись на 27%, оценивал вице-президент, не исключив, что рост может оказаться еще быстрее прогнозов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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