В ВТБ заявили о выплате рекордных 7 трлн рублей по вкладам в 2024 году

С начала 2024 г. портфель открытых депозитов ВТБ увеличился на 25% до 4,3 млн вкладов, а число накопительных счетов выросло в этом году на 20%, выше 4,6 млн. По прогнозам кредитора, рынок розничных пассивов в России за 2024 г. в целом увеличится на 26% и достигнет 56,4 трлн руб.