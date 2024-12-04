В ВТБ заявили о выплате рекордных 7 трлн рублей по вкладам в 2024 году
Выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам в 2024 г. превысят рекордные 7 трлн руб. Около 1 трлн из них выплатит своим клиентам ВТБ, заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».
Как отметил вице-президент, 800 млрд руб. получат клиенты с депозитами. «Это исторический максимум – втрое больше, чем мы выплатили в прошлом году», – сказал Брейтенбихер.
С начала 2024 г. портфель открытых депозитов ВТБ увеличился на 25% до 4,3 млн вкладов, а число накопительных счетов выросло в этом году на 20%, выше 4,6 млн. По прогнозам кредитора, рынок розничных пассивов в России за 2024 г. в целом увеличится на 26% и достигнет 56,4 трлн руб.
25 октября сразу несколько банков объявили о повышении доходности по своим сберегательным продуктам – ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), «Абсолют банк», «ОТП банк», а также банки Дом.РФ, «Русский стандарт» и «Зенит». Новый виток повышения процентов по вкладам начинается из-за решения Банка России повысить ключевую ставку 25 октября сразу на 200 б. п. – до рекордного для страны 21% годовых.
Как тогда рассказал Брейтенбихер, экстравысокая ключевая ставка еще больше простимулирует клиентов размещать свободные денежные средства на депозитах, а рынок привлечения в этом году может достигнуть рекордных 56,3 трлн руб., увеличившись на 27%, оценивал вице-президент, не исключив, что рост может оказаться еще быстрее прогнозов.