Банки начали повышать ставки по вкладам

Банки начали повышать ставки по вкладамВ ближайшую неделю доходность по депозитам может вырасти на 1-1,5 п. п.
Сразу несколько банков объявили о повышении доходности по своим сберегательным продуктам — ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), «Абсолют банк», «ОТП банк», а также банки Дом.РФ, «Русский стандарт» и «Зенит». Новый виток повышения процентов по вкладам начинается из-за решения Банка России повысить ключевую ставку 25 октября сразу на 200 б. п. – до рекордных для страны 21% годовых.
ВТБ улучшит с 28 октября условия по вкладам и накопительным счетам, приводит банк в пресс-релизе слова старшего вице-президента Дмитрия Брейтенбихера. На сколько именно вырастет доходность, в банке пока не уточняют. Сейчас максимальные ставки по депозитам в ВТБ составляют до 21%, а по накопительным счетам достигают 22% годовых.
Учитывая динамику ключевой ставки, ПСБ в ближайшее время увеличит доходность по депозитам для граждан максимально до 21,6%, а по накопительным счетам – до 23%, заявил его представитель. Сейчас банк предлагает максимально по депозитам 22%, а по накопительным счетам – 21%. Одновременно банк собирается оценить целесообразность коррекции ставок по сберегательным продуктам для клиентов из сектора МСП, добавил он.
«Привлекательные условия» по накопительным счетам и вкладам на следующей неделе предложит «ОТП банк», поделился его представитель. Точные ставки банк сейчас назвать не может, но «они точно будут выше предыдущих», заявил он. Сейчас максимальная доходность по наиболее выгодному вкладу в банке составляет 18,5%.
В «Абсолют банке» по основным вкладам максимальная ставка будет повышена с 20,5 до 22% и будет предлагаться по депозитам на шесть месяцев, уточнил заместитель председателя правления банка Антон Павлов. Ставку по накопительным счетам кредитная организация повысила еще в начале этой недели, отметил он: максимальная доходность здесь составляет 20% годовых. «Почта банк» повысил ставки по сберегательным продуктам еще до заседания ЦБ, поделился его представитель: сейчас максимальная доходность действует по вкладу «Добро пожаловать» и составляет 21% годовых. Дальнейшее изменение процентных ставок по продуктам банка будет зависеть от уровня инфляционных ожиданий и конъюнктуры рынка, отметил он.
Банки также готовятся к пересмотру ставок по кредитам – об этом заявили представители ВТБ, ПСБ и «Абсолют банка». Итоговые условия будут прорабатываться с учетом решений конкурентов и в целом стоимости привлечения ресурсов для банка, отметил представитель ВТБ. «Абсолют» скорректирует условия по кредитам, повысив свою ставку сопоставимо с повышением ключевой ставки, заявил Павлов.
Что ждать дальше
По оценкам ВТБ, в ближайшие дни кредитные организации начнут поднимать ставки на 1-1,5 п.п. К концу года доходность по сберегательным продуктам может вырасти до 23-24% годовых и останется на таком высоком уровне в начале следующего года, прогнозирует Брейтенбихер. Также традиционно к Новому году доходность по депозитам достигает максимума, когда банки формируют новые предложения для клиентов, добавляет представитель «ОТП банка».
Учитывая высокую вероятность дополнительного повышения ставки в декабре как минимум еще на 1 п.п., к концу этого года суммарно ставки как по сберегательным, так и по кредитным продуктам могут вырасти примерно на 2 п.п., прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Средние ставки могут до конца года повысится на 1-2 п.п., согласен Павлов. И в следующем году они будут не ниже текущего уровня и даже, скорее всего, вырастут на несколько процентных пунктов, полагает он. Но дальнейшие решения по рыночным ставкам будут зависеть от того, сохранит ли регулятор в декабре ключевую ставку на текущем уровне или повысит еще, отмечает Павлов.
Возможно смещение продуктового предложения банков с повышенной доходностью в сторону годовых депозитов, а не коротких на три-шесть месяцев, говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
Экстравысокая ключевая ставка еще больше простимулирует клиентов размещать свободные денежные средства на депозитах, считает Брейтенбихер. Поэтому рынок привлечения в этом году может достигнуть рекордных 56,3 трлн руб., увеличившись на 27%, оценивает он, не исключая, что рост может оказаться еще быстрее прогнозов.
Ставки банков по кредитным продуктам также продолжат рост, поскольку происходит рост стоимости ресурсной базы банков, говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
Новый виток ужесточения политики регулятора спровоцирует дальнейший рост стоимости кредитов для физических лиц, согласен представитель ВТБ. Прежде всего, изменение условий может коснуться рынка ипотеки, где ранее был введен мораторий на применение полной стоимости кредита (ПСК; включает в себя помимо самой ставки все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку), полагает он. По выдаче автокредитов и кредитов наличными многие участники рынка, с большой долей вероятности, возьмут паузу, считает представитель ВТБ, добавляя, что сдерживать оперативные решения будет ожидание возможных решений по ПСК в этих сегментах.
Из-за заградительной стоимости базовых продуктов рынок розничного кредитования продолжит сжиматься, продолжает представитель ВТБ. Ранее в банке прогнозировали, что в IV квартале объемы продаж снизятся на 36% к аналогичному периоду прошлого года, а в целом по итогам года – более чем на 15%. Но с учетом нового шага регулятора сокращение спроса на рынке кредитования будет еще более радикальным, оценивает представитель ВТБ.
По прогнозам Совкомбанка, ЦБ может еще повысить ключевую ставку до 22% до конца года и будет удерживать ее на этом уровне как минимум до середины следующего, говорит главный аналитик банка Анна Землянова. Банк России будет сохранять жесткую ДКП, пока не увидит устойчивого замедления инфляции к намеченной цели в 4%, поясняет она. Кроме того, после снятия послаблений по нормативу ликвидности для банков начала расти конкуренция за ликвидность, что также, вероятно, будет оказывать давление на ставки, отмечает Землянова.
Поэтому начало снижения ставок в банковском секторе можно ожидать не ранее середины следующего года, когда игроки получат соответствующий сигнал от ЦБ, говорит Грицкевич. Траектория снижения ключевой ставки будет плавной и к концу года может составить не ниже 18%, полагает он. С ним согласен представитель банка «Зенит», который также ожидает очень плавного снижения ключевой в перспективе 2025 г. Это вызовет аналогичную реакцию ставок по классическим банковским продуктам, добавляет он.