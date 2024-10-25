Банки начали повышать ставки по вкладам

В «Абсолют банке» по основным вкладам максимальная ставка будет повышена с 20,5 до 22% и будет предлагаться по депозитам на шесть месяцев, уточнил заместитель председателя правления банка Антон Павлов. Ставку по накопительным счетам кредитная организация повысила еще в начале этой недели, отметил он: максимальная доходность здесь составляет 20% годовых. «Почта банк» повысил ставки по сберегательным продуктам еще до заседания ЦБ, поделился его представитель: сейчас максимальная доходность действует по вкладу «Добро пожаловать» и составляет 21% годовых. Дальнейшее изменение процентных ставок по продуктам банка будет зависеть от уровня инфляционных ожиданий и конъюнктуры рынка, отметил он.