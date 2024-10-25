В ВТБ считают адекватным решение ЦБ повысить ставку до 21%

Одновременно с этим сейчас в банковском секторе сложилась «аномальная ситуация», сказал Пьянов. Краткосрочно повышение ключевой ставки является позитивным событием для P&L (profit and loss) – это метрика, которая отражает разницу между доходами и расходами банка за определенный период. До конца года все банки, за исключением розничных монолайнеров, будут в выигрыше от повышения ключевой ставки, уверен Пьянов. Это связано с уникальной особенностью, которая развивается примерно с середины этого года или даже с мая, отмечает он: пассивы уже имеют доходность выше ключевой ставки. «Даже такое повышение на 200 б .п. не приведет к значимому пересмотру ставок по вкладам, то есть ставок на пассивной стороне, потому что они и так уже превышали ключевую (многие банки давали доходность выше 20% уже в сентябре. – “Ведомости”). А вот на активной стороне увеличение ключевой ставки приведет к мгновенной генерации процентного дохода из-за переоценки кредитов, выданных по плавающим ставкам», – объяснил банкир.