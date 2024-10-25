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/ Экономика

В ВТБ считают адекватным решение ЦБ повысить ставку до 21%

Оно говорит о готовности Банка России идти к 4% по инфляции уже в 2025 году
Екатерина Литова
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости

Решение Банка России повысить 25 октября ключевую ставку на 200 б. п. до 21% годовых – это подтверждение реалистичности и готовности регулятора идти к достижению таргета по инфляции в 4% не когда-нибудь, а до конца 2025 г., сообщил журналистам в пятницу первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. «Любое другое решение было бы сомнением в этой готовности», – считает банкир.

По мнению Пьянова, повысить ставку до 21% – адекватное решение с учетом тех метрик инфляции, которые наблюдались в период с предыдущего заседания. Банк России не видит признаков замедления инфляции, заявила в пятницу на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%.

Одновременно с этим сейчас в банковском секторе сложилась «аномальная ситуация», сказал Пьянов. Краткосрочно повышение ключевой ставки является позитивным событием для P&L (profit and loss) – это метрика, которая отражает разницу между доходами и расходами банка за определенный период. До конца года все банки, за исключением розничных монолайнеров, будут в выигрыше от повышения ключевой ставки, уверен Пьянов. Это связано с уникальной особенностью, которая развивается примерно с середины этого года или даже с мая, отмечает он: пассивы уже имеют доходность выше ключевой ставки. «Даже такое повышение на 200 б .п. не приведет к значимому пересмотру ставок по вкладам, то есть ставок на пассивной стороне, потому что они и так уже превышали ключевую (многие банки давали доходность выше 20% уже в сентябре. – “Ведомости”). А вот на активной стороне увеличение ключевой ставки приведет к мгновенной генерации процентного дохода из-за переоценки кредитов, выданных по плавающим ставкам», – объяснил банкир.

Сам ВТБ объявил о росте ставок по линейке вкладов и накопительным счетам с 28 октября.

На заседании 25 октября совет директоров Банка России рассматривал три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%. Предметно обсуждался шаг в 100 и 200 б. п., сказала Набиуллина по итогам заседания. Вариант сохранения ставки не рассматривался и никем не предлагался, отметила она.

ЦБ вновь существенно повысил прогноз инфляции по итогам – до 8–8,5% с июльских 6,5–7%, в 2025 г. рост цен, по расчетам регулятора, составит 4,5–5%, а к цели в 4% инфляция придет в первом полугодии 2026 г., считают там. При этом ранее ЦБ ожидал достижения 4–4,5% уже в следующем году.

Теперь Банк России ожидает, что ниже двузначного уровня ключевая ставка опустится только к 2027 г. Отвечая на вопрос о том, допускает ли ЦБ повышение ставки на значимое значение в декабре, Эльвира Набиуллина отметила, что «возможность повышения [ставки] такими же шагами в [по]следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать, – данных по развитию экономики, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом». Но сигнал о том, что он допускает возможность дополнительного повышения ставки в декабре, регулятор дал.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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