В Евразийском банке может появиться исламское финансирование
Он отметил, что ЕАБР активно ищет новые возможности для расширения своего продуктового предложения, и в этой связи исламское финансирование стало одним из приоритетных направлений.
По оценкам банка, реализация этих инструментов может привлечь в страны Центральной Азии дополнительные инвестиции с международного рынка в размере от $500 млн до $1 млрд в год.
В конце августа стало известно, что за январь – июнь 2024 г. агрегированный ВВП стран – акционеров ЕАБР увеличился на 4,6%. У банка шесть участников – кроме членов, ЕАЭС России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, долей в нем обладает Таджикистан.