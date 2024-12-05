В Евразийском банке может появиться исламское финансирование

В конце августа стало известно, что за январь – июнь 2024 г. агрегированный ВВП стран – акционеров ЕАБР увеличился на 4,6%. У банка шесть участников – кроме членов, ЕАЭС России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, долей в нем обладает Таджикистан.