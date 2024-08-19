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/ Экономика

Все страны ЕАЭС продолжили показывать высокие темпы роста

С сильным замедлением столкнулся только Казахстан – из-за паводков
Антон Козлов
Рост агрегированного ВВП по результатам первого полугодия 2024 г. в 4,6% в государствах ЕАБР обусловлен двумя факторами: ростом внутреннего спроса на товары и услуги и увеличением возможностей по экспорту отечественной продукции/ Евгений Разумный / Ведомости

За январь – июнь 2024 г. агрегированный ВВП стран – акционеров Евразийского банка развития (ЕАБР) увеличился на 4,6%, говорится в докладе организации за полгода. У банка шесть участников – кроме членов, ЕАЭС России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, долей в нем обладает Таджикистан.

Быстрее всех растет ВВП Армении. За полгода показатель увеличился на 10,4%. Сектор промышленности (+18,2% г/г в январе – июне) по-прежнему вносит самый большой вклад в экономическую активность, отмечает в обзоре. Вместе с тем динамика отрасли ослабла в конце II квартала за счет замедления развития обрабатывающих отраслей, что частично было компенсировано ускорением роста в секторе услуг. Рост поддерживала обработка и торговля драгметаллами и изделиями из золота, а также финансовая деятельность. Приток трансграничных переводов физлиц за январь – июнь 2024 г. снизился год к году на 13,7% и составил $2,5 млрд. Несмотря на сокращение, переводы оставались на исторически высоких уровнях, как и в 2022–2023 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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