Все страны ЕАЭС продолжили показывать высокие темпы роста

Быстрее всех растет ВВП Армении. За полгода показатель увеличился на 10,4%. Сектор промышленности (+18,2% г/г в январе – июне) по-прежнему вносит самый большой вклад в экономическую активность, отмечает в обзоре. Вместе с тем динамика отрасли ослабла в конце II квартала за счет замедления развития обрабатывающих отраслей, что частично было компенсировано ускорением роста в секторе услуг. Рост поддерживала обработка и торговля драгметаллами и изделиями из золота, а также финансовая деятельность. Приток трансграничных переводов физлиц за январь – июнь 2024 г. снизился год к году на 13,7% и составил $2,5 млрд. Несмотря на сокращение, переводы оставались на исторически высоких уровнях, как и в 2022–2023 гг.