Эксперт Минэкономразвития рассказал об отказах банков в приеме старых долларов
Банки в разных странах отказывают гражданам отказывают в приеме денежных купюр старого образца, в том числе долларов, речь идет не только о российских туристах, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
Такая ситуация складывается по всему миру, «дело не в россиянах», отметил эксперт. По его словам, некоторые банки отказывают в приеме купюр старого образца и в России.
«Я думаю, так банки обезопашивают себя с точки зрения долгосрочных денег, которые у них имеются в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры. Это тенденция по всему миру, а не то, что кто-то пытается ущемить российских граждан», – сказал он в кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!» (цитата по ТАСС).
27 ноября вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян посоветовал российским туристам приобретать доллары нового образца для поездок за границу. До этого турецкая газета T24 писала, что банки и обменные пункты в стране перестали принимать купюры в $50 и $100 из-за предполагаемого ввоза в Турцию фальшивых банкнот общей суммой $600 млн. В конце ноября в посольстве России в республике сообщили, что власти принимают меры для разрешения ситуации со старыми долларами, которые не принимаются в стране.