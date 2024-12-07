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Эксперт Минэкономразвития рассказал об отказах банков в приеме старых долларов

Ведомости

Банки в разных странах отказывают гражданам отказывают в приеме денежных купюр старого образца, в том числе долларов, речь идет не только о российских туристах, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Такая ситуация складывается по всему миру, «дело не в россиянах», отметил эксперт. По его словам, некоторые банки отказывают в приеме купюр старого образца и в России. 

«Я думаю, так банки обезопашивают себя с точки зрения долгосрочных денег, которые у них имеются в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры. Это тенденция по всему миру, а не то, что кто-то пытается ущемить российских граждан», – сказал он в кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!» (цитата по ТАСС).

27 ноября вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян посоветовал российским туристам приобретать доллары нового образца для поездок за границу. До этого турецкая газета T24 писала, что банки и обменные пункты в стране перестали принимать купюры в $50 и $100 из-за предполагаемого ввоза в Турцию фальшивых банкнот общей суммой $600 млн. В конце ноября в посольстве России в республике сообщили, что власти принимают меры для разрешения ситуации со старыми долларами, которые не принимаются в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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