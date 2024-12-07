Эксперт Минэкономразвития рассказал об отказах банков в приеме старых долларов

«Я думаю, так банки обезопашивают себя с точки зрения долгосрочных денег, которые у них имеются в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры. Это тенденция по всему миру, а не то, что кто-то пытается ущемить российских граждан», – сказал он в кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!» (цитата по ТАСС).