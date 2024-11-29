Посольство РФ: в Турции принимаются меры для разрешения ситуации с долларами

Газета T24 писала, что банки и обменные пункты перестали принимать купюры в $50 и $100 из-за предполагаемого ввоза в Турцию фальшивых банкнот общей суммой $600 млн. Беспокойство также вызвало утверждение о том, что купюры якобы проходят проверку через машины для счета денег, говорится в публикации.