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Посольство РФ: в Турции принимаются меры для разрешения ситуации с долларами

Ведомости

Власти Турции принимают меры для разрешения ситуации со старыми долларами, которые не принимаются в стране. Об этом РБК сообщили в посольстве России в республике.

«По сообщениям турецких СМИ, на местном рынке появилось большое количество фальшивых долларовых банкнот номиналом $50 и $100, что вызывает обоснованную тревогу многих владельцев торговых точек, а также пунктов обмена валют», – говорится в сообщении диппредставительства.

Газета T24 писала, что банки и обменные пункты перестали принимать купюры в $50 и $100 из-за предполагаемого ввоза в Турцию фальшивых банкнот общей суммой $600 млн. Беспокойство также вызвало утверждение о том, что купюры якобы проходят проверку через машины для счета денег, говорится в публикации.

27 ноября вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян посоветовал российским туристам приобретать доллары нового образца для поездок за границу, писал РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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