В Москве и Санкт-Петербурге не будет действовать льготная ипотека на вторичку
На Москву и Санкт-Петербург не будет распространяться семейная ипотека под 6% на вторичное жилье, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Он пояснил, что мера, которая подразумевает ипотеку под 6% на покупку вторички, будет действовать в тех населенных пунктах, где жилье не строится или его строится мало.
«Москва к таким не относится. Санкт-Петербург тоже», – пояснил Хуснуллин.
20 декабря на заседании Государственного совета президент России Владимир Путин попросил правительство оставить семейную ипотеку по ставке 6% годовых. Он заявил о том, что семейную ипотеку необходимо распространить на жилье на вторичном рынке.
Ранее семейная ипотека на 6% вводилась на новостройки, чтобы поддержать стройкомплекс, напомнил президент.