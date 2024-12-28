«Известия» узнали об отказах банков в кредитах IT-компаниям

О проблеме стало известно около месяца назад, сообщил один из собеседников издания. По его словам, компаниям или не выдают займы, или предлагают кредитование по заградительным ставкам. Для системных интеграторов складывается «очень тяжелая» ситуация, крупным разработчикам «сейчас тоже никто ничего не дает по льготным ставкам», отметил другой источник. В результате компаниям приходится останавливать или тормозить новые IT-проекты, в том числе в сфере импортозамещения, говорится в статье.