«Известия» узнали об отказах банков в кредитах IT-компаниям
Российские IT-компании сталкиваются с невозможностью получить кредиты, из-за чего они вынуждены останавливать или тормозить новые IT-проекты, пишет газета «Известия» со ссылкой на трех участников рынка.
О проблеме стало известно около месяца назад, сообщил один из собеседников издания. По его словам, компаниям или не выдают займы, или предлагают кредитование по заградительным ставкам. Для системных интеграторов складывается «очень тяжелая» ситуация, крупным разработчикам «сейчас тоже никто ничего не дает по льготным ставкам», отметил другой источник. В результате компаниям приходится останавливать или тормозить новые IT-проекты, в том числе в сфере импортозамещения, говорится в статье.
Такая ситуация может быть связана с повышением ставки Центробанка до 21%, считают собеседники издания. Сложности с получением кредитов возникают также в связи с тем, что бизнесу практически нечего внести в залог, рассказал топ-менеджер одной из организаций.
По мнению директора по развитию web-технологий Artezio Сергея Матусевича, в зоне наибольшего риска находятся компании, которые работают над инновационными проектами с длительным циклом разработки и неочевидными сроками окупаемости.
В Минцифры сообщили «Известиям», что не получали обращений от IТ-компаний по этой проблеме. Там напомнили, что в 2024 г. завершается программа льготного кредитования, а все необходимые средства выделены компаниям в полном объеме.