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«Известия» узнали об отказах банков в кредитах IT-компаниям

Ведомости

Российские IT-компании сталкиваются с невозможностью получить кредиты, из-за чего они вынуждены останавливать или тормозить новые IT-проекты, пишет газета «Известия» со ссылкой на трех участников рынка.

О проблеме стало известно около месяца назад, сообщил один из собеседников издания. По его словам, компаниям или не выдают займы, или предлагают кредитование по заградительным ставкам. Для системных интеграторов складывается «очень тяжелая» ситуация, крупным разработчикам «сейчас тоже никто ничего не дает по льготным ставкам», отметил другой источник. В результате компаниям приходится останавливать или тормозить новые IT-проекты, в том числе в сфере импортозамещения, говорится в статье.

Такая ситуация может быть связана с повышением ставки Центробанка до 21%, считают собеседники издания. Сложности с получением кредитов возникают также в связи с тем, что бизнесу практически нечего внести в залог, рассказал топ-менеджер одной из организаций.

По мнению директора по развитию web-технологий Artezio Сергея Матусевича, в зоне наибольшего риска находятся компании, которые работают над инновационными проектами с длительным циклом разработки и неочевидными сроками окупаемости.

В Минцифры сообщили «Известиям», что не получали обращений от IТ-компаний по этой проблеме. Там напомнили, что в 2024 г. завершается программа льготного кредитования, а все необходимые средства выделены компаниям в полном объеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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