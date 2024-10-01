Минцифры просят вернуть льготные ставки по кредитам для малого IT-бизнеса

IT-компании попросили Минцифры посодействовать решению вопроса о возвращении льготных ставок по кредитам, полученным компаниями по программе «Высокотех» (официальное название – «Взлет – от стартапа до IPO») под 3%. «Высокотех» реализуется Корпорацией МСП и Минэкономразвития по поручению президента России Владимира Путина, а ее оператором является «МСП банк». Письмо с такой просьбой ведущие технологические ассоциации – Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», «Руссофт», Ассоциация «Мы ИТ», Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники, Ассоциация «Быстрорастущих технологических компаний «национальных чемпионов» и Союз поддержки и развития технологических компаний – обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву 20 сентября. Копия документа есть у «Ведомостей». Представитель Минцифры подтвердил, что там получили письмо от ИТ-ассоциаций.