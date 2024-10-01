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Минцифры просят вернуть льготные ставки по кредитам для малого IT-бизнеса

На фоне роста ключевой ставки ЦБ «МСП банк» поднимет ставку втрое
Анна Устинова
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости

IT-компании попросили Минцифры посодействовать решению вопроса о возвращении льготных ставок по кредитам, полученным компаниями по программе «Высокотех» (официальное название – «Взлет – от стартапа до IPO») под 3%. «Высокотех» реализуется Корпорацией МСП и Минэкономразвития по поручению президента России Владимира Путина, а ее оператором является «МСП банк». Письмо с такой просьбой ведущие технологические ассоциации – Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», «Руссофт», Ассоциация «Мы ИТ», Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники, Ассоциация «Быстрорастущих технологических компаний «национальных чемпионов» и Союз поддержки и развития технологических компаний – обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву 20 сентября. Копия документа есть у «Ведомостей». Представитель Минцифры подтвердил, что там получили письмо от ИТ-ассоциаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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