Думский комитет одобрил изменения в законе о цифровом рубле

Кроме того, законопроект вводит понятие «универсальный платежный код», который станет обязательным для использования при оплате цифровыми рублями. Оператором этого кода будет Национальная система платежных карт (НСПК), которая уже сотрудничает с 220 банками и торговыми предприятиями. Оператор обязан утвердить правила предоставления универсального платежного кода и согласовать их с ЦБ. Также проект устанавливает обязанности для операторов перевода денежных средств, которые должны предоставлять клиентам информацию о реквизитах перевода только через универсальный платежный код. Для этого операторы обязаны организовать взаимодействие с НСПК.