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Думский комитет одобрил изменения в законе о цифровом рубле

Ведомости

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил изменения, которые наделят Центробанк полномочиями определять для кредитных организаций перечень операций с цифровыми рублями, их суммы, а также условия и сроки предоставления клиентам определенных услуг на платформе цифрового рубля, следует из заключения.

Авторами инициативы выступила группа из сенаторов и депутатов во главе с председателем профильного комитета нижней палаты Анатолием Аксаковым. В частности, законопроект предполагает изменения в нескольких законодательных актах, таких как закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», закон «О национальной платежной системе» и закон «О защите прав потребителей». Основная цель законопроекта заключается в расширении возможностей расчетов с использованием цифровых рублей и внедрении универсального платежного кода для безналичных расчетов за товары и услуги.

Изменения в закон о ЦБ наделяют совет директоров регулятора полномочиями определять для кредитных организаций перечень операций с цифровыми рублями, их суммы, а также условия и сроки предоставления клиентам определенных услуг на платформе цифрового рубля. Это позволит более гибко развивать национальную цифровую инфраструктуру.

В рамках изменений в закон о национальной платежной системе устанавливается обязанность для кредитных организаций предоставлять клиентам доступ к услугам на платформе цифрового рубля. Для плавного подключения различных категорий кредитных организаций к этой платформе предусмотрено поэтапное введение новых требований.

Кроме того, законопроект вводит понятие «универсальный платежный код», который станет обязательным для использования при оплате цифровыми рублями. Оператором этого кода будет Национальная система платежных карт (НСПК), которая уже сотрудничает с 220 банками и торговыми предприятиями. Оператор обязан утвердить правила предоставления универсального платежного кода и согласовать их с ЦБ. Также проект устанавливает обязанности для операторов перевода денежных средств, которые должны предоставлять клиентам информацию о реквизитах перевода только через универсальный платежный код. Для этого операторы обязаны организовать взаимодействие с НСПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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