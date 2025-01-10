Думский комитет одобрил изменения в законе о цифровом рубле
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил изменения, которые наделят Центробанк полномочиями определять для кредитных организаций перечень операций с цифровыми рублями, их суммы, а также условия и сроки предоставления клиентам определенных услуг на платформе цифрового рубля, следует из заключения.
Авторами инициативы выступила группа из сенаторов и депутатов во главе с председателем профильного комитета нижней палаты Анатолием Аксаковым. В частности, законопроект предполагает изменения в нескольких законодательных актах, таких как закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», закон «О национальной платежной системе» и закон «О защите прав потребителей». Основная цель законопроекта заключается в расширении возможностей расчетов с использованием цифровых рублей и внедрении универсального платежного кода для безналичных расчетов за товары и услуги.
Изменения в закон о ЦБ наделяют совет директоров регулятора полномочиями определять для кредитных организаций перечень операций с цифровыми рублями, их суммы, а также условия и сроки предоставления клиентам определенных услуг на платформе цифрового рубля. Это позволит более гибко развивать национальную цифровую инфраструктуру.
В рамках изменений в закон о национальной платежной системе устанавливается обязанность для кредитных организаций предоставлять клиентам доступ к услугам на платформе цифрового рубля. Для плавного подключения различных категорий кредитных организаций к этой платформе предусмотрено поэтапное введение новых требований.
Кроме того, законопроект вводит понятие «универсальный платежный код», который станет обязательным для использования при оплате цифровыми рублями. Оператором этого кода будет Национальная система платежных карт (НСПК), которая уже сотрудничает с 220 банками и торговыми предприятиями. Оператор обязан утвердить правила предоставления универсального платежного кода и согласовать их с ЦБ. Также проект устанавливает обязанности для операторов перевода денежных средств, которые должны предоставлять клиентам информацию о реквизитах перевода только через универсальный платежный код. Для этого операторы обязаны организовать взаимодействие с НСПК.