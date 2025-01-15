Госдума поддержала в первом чтении «охлаждение» по потребкредитам
Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект о введении периода охлаждения по потребительским кредитам и займам для защиты россиян от мошенников.
Законопроект предусматривает введение периода охлаждения в четыре часа для сумм от 50 000 до 200 000 руб. и 48 часов – для сумм от 200 000 руб. Банк России сможет изменять эти требования или не применять их к добросовестным кредиторам, которые эффективно осуществляют антифрод-мероприятия (борьба с мошенничеством).
Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за это время у граждан появится возможность отказаться от кредита.
Документ был разработан группой депутатов и сенаторов под руководством председателя профильного комитета Думы Анатолия Аксакова. 10 января иницитиву одобрил думский комитет по финансовому рынку.