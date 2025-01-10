Думский комитет одобрил введение «периода охлаждения» при выдаче кредитов

Эффективность таких мер будет оцениваться ЦБ по установленным критериям. Регулятор также получит право вновь вводить требования по «периоду охлаждения» для кредитора, если в течение одного квартала у него неоднократно будут зафиксированы случаи выдачи кредитов без согласия клиента или нарушения антифрод-мероприятий. Кроме того, кредитные организации будут обязаны ограничить внесение средств на банковский счет через новую токенизированную (цифровую) платежную карту на сумму более 50 000 руб. также в течение 48 часов с момента ее выпуска, поскольку этот способ часто используется злоумышленниками для получения денежных средств.