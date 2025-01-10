Думский комитет одобрил введение «периода охлаждения» при выдаче кредитов
Думский комитет по финансовому рынку одобрил законопроект о введении «периода охлаждения» при выдаче потребкредитов россиянам, следует из соответствующего заключения.
Документ был разработан группой депутатов и сенаторов под руководством председателя профильного комитета Думы Анатолия Аксакова. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на заседании 14 января. Согласно предложению, для введения «периода охлаждения» в потребительском кредитовании кредитор сможет предоставить заемщику средства не ранее чем через 4 часа для сумм от 50 000 до 200 000 руб. и не ранее чем через 48 часов для сумм свыше 200 000 руб. Банк России сможет изменять эти требования или не применять их к добросовестным кредиторам, которые эффективно осуществляют антифрод-мероприятия (борьба с мошенничеством).
Эффективность таких мер будет оцениваться ЦБ по установленным критериям. Регулятор также получит право вновь вводить требования по «периоду охлаждения» для кредитора, если в течение одного квартала у него неоднократно будут зафиксированы случаи выдачи кредитов без согласия клиента или нарушения антифрод-мероприятий. Кроме того, кредитные организации будут обязаны ограничить внесение средств на банковский счет через новую токенизированную (цифровую) платежную карту на сумму более 50 000 руб. также в течение 48 часов с момента ее выпуска, поскольку этот способ часто используется злоумышленниками для получения денежных средств.
Это требование будет обязательным для всех кредитных организаций. Уполномоченный представитель ЦБ в кредитной организации получит право запрашивать информацию о том, как организация реализует меры противодействия заключению договоров потребительского кредита без согласия клиента, а также о внесении наличных на счета третьих лиц с использованием токенизированных карт без согласия лица, вносящего деньги. Эти данные будут учитываться при оценке эффективности антифрод-мероприятий.
11 октября ЦБ заявил, что намерен ввести ряд мер, регулирующих работу микрофинансовых организаций (МФО). Регулятор введет норму «один заем в руки до погашения», трехдневный «период охлаждения» и снижение предельной переплаты по потребительским займам, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков в интервью «Известиям».
«Период охлаждения» призван остановить заемщика от получения нового займа сразу после погашения старого. Кочетков заявлял, что три дня понадобятся клиенту для принятия обдуманного решения. Третья норма предполагает ограничение предельной величины переплаты заемщика со 130 до 100% от суммы.