Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

ЦБ введет трехдневный период «охлаждения» после погашения займа в МФО

Ведомости

Банк России намерен ввести ряд мер, регулирующих работу микрофинансовых организаций (МФО). Регулятор введет норму «один заем в руки до погашения», трехдневный «период охлаждения» и снижение предельной переплаты по потребительским займам, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков в интервью «Известиям».

Кочетков отметил, что треть дорогих, с переплатой в 100% и более, займов можно отнести к ростовщическим, когда организации обходят регулирование и втягивают людей в долговую яму. Регулятор также хочет ограничить количество займов в одни руки. Норма «один заем в руки до погашения» будет применяться к дорогим займам, по которым полная стоимость кредита (ПСК) превышает 100% годовых. В случае наличия такого долга МФО не смогут дать новый заем до момента погашения старого.

«Период охлаждения» призван остановить заемщика от получения нового займа сразу после погашения старого. Кочетков объясняет, что три дня понадобятся клиенту для принятия обдуманного решения. Третья норма предполагает ограничение предельной величины переплаты заемщика со 130% до 100% от суммы.

20 августа ЦБ заявлял о намерениях реформировать рынок МФО. В частности, регулятор предложил разделить микрофинансовые организации на три категории: компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические МФО. Для отнесения компании к одному из трех сегментов предлагается использовать структуру выдач займов – с момента получения финансовой организацией своего статуса она будет вправе выдавать только займы, предусмотренные для соответствующей категории.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных