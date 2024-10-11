ЦБ введет трехдневный период «охлаждения» после погашения займа в МФО

Кочетков отметил, что треть дорогих, с переплатой в 100% и более, займов можно отнести к ростовщическим, когда организации обходят регулирование и втягивают людей в долговую яму. Регулятор также хочет ограничить количество займов в одни руки. Норма «один заем в руки до погашения» будет применяться к дорогим займам, по которым полная стоимость кредита (ПСК) превышает 100% годовых. В случае наличия такого долга МФО не смогут дать новый заем до момента погашения старого.