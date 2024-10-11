ЦБ введет трехдневный период «охлаждения» после погашения займа в МФО
Банк России намерен ввести ряд мер, регулирующих работу микрофинансовых организаций (МФО). Регулятор введет норму «один заем в руки до погашения», трехдневный «период охлаждения» и снижение предельной переплаты по потребительским займам, сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков в интервью «Известиям».
Кочетков отметил, что треть дорогих, с переплатой в 100% и более, займов можно отнести к ростовщическим, когда организации обходят регулирование и втягивают людей в долговую яму. Регулятор также хочет ограничить количество займов в одни руки. Норма «один заем в руки до погашения» будет применяться к дорогим займам, по которым полная стоимость кредита (ПСК) превышает 100% годовых. В случае наличия такого долга МФО не смогут дать новый заем до момента погашения старого.
«Период охлаждения» призван остановить заемщика от получения нового займа сразу после погашения старого. Кочетков объясняет, что три дня понадобятся клиенту для принятия обдуманного решения. Третья норма предполагает ограничение предельной величины переплаты заемщика со 130% до 100% от суммы.
20 августа ЦБ заявлял о намерениях реформировать рынок МФО. В частности, регулятор предложил разделить микрофинансовые организации на три категории: компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические МФО. Для отнесения компании к одному из трех сегментов предлагается использовать структуру выдач займов – с момента получения финансовой организацией своего статуса она будет вправе выдавать только займы, предусмотренные для соответствующей категории.