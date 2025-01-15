Прибыль крупнейших инвестбанков США за IV квартал превзошла ожидания Уолл-Стрит

19 декабря американские фондовые индексы отреагировали спадом на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о планах снижать ставку более медленными темпами в 2025 г. По словам Пауэлла, регулятор ожидает всего два понижения ставки в 2025 г. 18 декабря прошлого года ФРС понизила ставку третий раз подряд. Инфляция приблизилась к целевому показателю регулятора в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но не до критической отметки.