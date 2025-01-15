Прибыль крупнейших инвестбанков США за IV квартал превзошла ожидания Уолл-Стрит
Прибыль крупнейших инвестиционных банков США Goldman Sachs и JPMorgan Chase по результатам IV квартала 2024 г. превзошла ожидания аналитиков, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные рынка.
В частности, годовая прибыль Chase достигла рекорда, поскольку посредники и трейдеры получили неожиданную прибыль от восстановления фондовых рынков в IV квартале. Как подмечает Reuters, позиции банков значительно усилились, что может означать еще больший рост прибыли в 2025 г. В частности, ралли торгов было поддержано снижением ключевой ставки со стороны Федеральной резервной системы (США) в последнем квартале. Также банки смогли увеличить прибыль за счет роста комиссий инвестиционного банкинга на 49% и роста торговой выручки на 21% в IV квартале, что превзошло декабрьские прогнозы менеджмента.
19 декабря американские фондовые индексы отреагировали спадом на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о планах снижать ставку более медленными темпами в 2025 г. По словам Пауэлла, регулятор ожидает всего два понижения ставки в 2025 г. 18 декабря прошлого года ФРС понизила ставку третий раз подряд. Инфляция приблизилась к целевому показателю регулятора в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но не до критической отметки.
ФРС также прогнозировала ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г. Рост ВВП по итогам 2024 г. ожидается на уровне 2,5%, тогда как в сентябре ожидалось 2%. На 2025 г. этот показатель запланирован на уровне 2,1%.