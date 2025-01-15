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Прибыль крупнейших инвестбанков США за IV квартал превзошла ожидания Уолл-Стрит

Ведомости

Прибыль крупнейших инвестиционных банков США Goldman Sachs и JPMorgan Chase по результатам IV квартала 2024 г. превзошла ожидания аналитиков, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные рынка.

В частности, годовая прибыль Chase достигла рекорда, поскольку посредники и трейдеры получили неожиданную прибыль от восстановления фондовых рынков в IV квартале. Как подмечает Reuters, позиции банков значительно усилились, что может означать еще больший рост прибыли в 2025 г. В частности, ралли торгов было поддержано снижением ключевой ставки со стороны Федеральной резервной системы (США) в последнем квартале. Также банки смогли увеличить прибыль за счет роста комиссий инвестиционного банкинга на 49% и роста торговой выручки на 21% в IV квартале, что превзошло декабрьские прогнозы менеджмента.

19 декабря американские фондовые индексы отреагировали спадом на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о планах снижать ставку более медленными темпами в 2025 г. По словам Пауэлла, регулятор ожидает всего два понижения ставки в 2025 г. 18 декабря прошлого года ФРС понизила ставку третий раз подряд. Инфляция приблизилась к целевому показателю регулятора в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но не до критической отметки.

ФРС также прогнозировала ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г. Рост ВВП по итогам 2024 г. ожидается на уровне 2,5%, тогда как в сентябре ожидалось 2%. На 2025 г. этот показатель запланирован на уровне 2,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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