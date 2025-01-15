Инфляция в США по итогам декабря ускорилась до 2,9%

18 декабря Федеральная резервная система США (ФРС) понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%. Прежний диапазон ставки составлял 4,5-4,75%. В релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». ФРС также прогнозирует ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г.