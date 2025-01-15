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Инфляция в США по итогам декабря ускорилась до 2,9%

Ведомости

В декабре 2024 г. инфляция в США ускорилась до 2,9% в годовом выражении, сообщает Business insider.

Декабрь стал третьим подряд месяцем, когда был зафиксирован рост цен. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, которые ожидали инфляцию на уроне 2,9%.

Издание отмечает, что на фоне ускорения инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США может пересмотреть свой прогноз по снижению ключевой ставки. Теперь, скорее всего, регулятор примет решение сохранить ее на прежнем уровне.

18 декабря Федеральная резервная система США (ФРС) понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%. Прежний диапазон ставки составлял 4,5-4,75%. В релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». ФРС также прогнозирует ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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