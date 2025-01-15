Инфляция в США по итогам декабря ускорилась до 2,9%
Декабрь стал третьим подряд месяцем, когда был зафиксирован рост цен. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, которые ожидали инфляцию на уроне 2,9%.
Издание отмечает, что на фоне ускорения инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США может пересмотреть свой прогноз по снижению ключевой ставки. Теперь, скорее всего, регулятор примет решение сохранить ее на прежнем уровне.
18 декабря Федеральная резервная система США (ФРС) понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%. Прежний диапазон ставки составлял 4,5-4,75%. В релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». ФРС также прогнозирует ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г.