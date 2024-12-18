ФРС понизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система США (ФРС, американский регулятор) понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б.п. до 4,25-4,5%, говорится в сообщении регулятора. Прежний диапазон ставки составлял 4,5-4,75%.
В своем релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при это уровень безработицы вырос, но не до критической отметки.
ФРС также прогнозирует ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г. На конец 2024 г. инфляция составит 2,4%, спрогнозировал регулятор, добавив, что в следующем году ожидает инфляцию на уровне 2,5%. Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 2,5%, тогда как в сентябре ожидалось 2%. На 2025 г. этот показатель запланирован на уровне 2,1%.