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ФРС понизила ставку третий раз подряд

Ведомости

Федеральная резервная система США (ФРС, американский регулятор) понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б.п. до 4,25-4,5%, говорится в сообщении регулятора. Прежний диапазон ставки составлял 4,5-4,75%.

В своем релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при это уровень безработицы вырос, но не до критической отметки.

ФРС также прогнозирует ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г. На конец 2024 г. инфляция составит 2,4%, спрогнозировал регулятор, добавив, что в следующем году ожидает инфляцию на уровне 2,5%. Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 2,5%, тогда как в сентябре ожидалось 2%. На 2025 г. этот показатель запланирован на уровне 2,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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