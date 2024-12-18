ФРС понизила ставку третий раз подряд

ФРС также прогнозирует ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г. На конец 2024 г. инфляция составит 2,4%, спрогнозировал регулятор, добавив, что в следующем году ожидает инфляцию на уровне 2,5%. Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 2,5%, тогда как в сентябре ожидалось 2%. На 2025 г. этот показатель запланирован на уровне 2,1%.