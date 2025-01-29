ВТБ в феврале запустит для клиентов сервис самозапретов для борьбы с мошенниками
С февраля пользователи ВТБ Онлайн смогут настроить самоограничения на операции в приложении и интернет-банке, чтобы исключить несанкционированное оформление кредита, снятие денег, переводы и т.д. Об этом сообщила пресс-служба организации. Ожидается, что новая функция позволит минимизировать риски мошенничества.
«Первые опции появятся в ВТБ Онлайн уже в феврале: клиент сможет настроить запрет на снятие наличных по QR в банкоматах. В первом квартале будет реализован функционал по ограничению со сбережениями и кредитами, а все остальные опции будут доступны до конца первого полугодия», – сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Согласно статистике Банка России, с июля по сентябрь 2024 г. мошенники украли у граждан и бизнеса 9,3 млрд руб. Количество хищений за этот период выросло на 35,6% до 348 593 случаев. Банкам удалось вернуть 1,1 млрд руб. В годовой динамике также отмечается значительный рост по объему хищений – в 2,6 раза, в количественном выражении рост составил 20%.
15 января Госдума в первом чтении приняла законопроект о «периоде охлаждения» при выдаче потребкредитов, направленный на защиту россиян от мошенников. Документ предусматривает установление паузы при выдаче заемных средств, в течение которой не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа – для сумм от 50 000 до 200 000 руб., 48 часов – для сумм от 200 000 руб. За это время люди смогут оценить необходимость взятия кредита. Если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за «период охлаждения» у граждан появится возможность отказаться от займа.