Объем выдачи кредитных карт в декабре сократился до минимума с весны 2022 года
Вопреки традиционному предновогоднему росту потребительской активности в декабре 2024 г. количество выданных кредитных карт сократилось на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и достигло 1,4 млн шт. Этот результат стал минимальным с апреля 2022 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Лимиты по картам в декабре упали на 10%, до 194 млрд руб., что также стало наименьшим значением с мая 2022 г. Сокращение рынка длится седьмой месяц подряд, за этот период выдачи в количественном выражении снизились более чем на 42%, а одобренные лимиты на 36%.
При этом средний размер лимита по карте в декабре вырос до 137 500 руб. (+ 3,5%) – максимального значения с начала 2019 г. (доступные данные ОКБ). За год лимит увеличился на 19%.
В декабре «Ведомости» со ссылкой на сообщение Национального бюро кредитных историй (НБКИ) писали, что количество выданных потребительских кредитов в ноябре составило 1,7 млн, сократившись по сравнению с октябрем на 21%. Наибольшая динамика снижения была зафиксирована в Саратовской (-22,9%), Оренбургской (-22,6%) областях, Алтайском крае (-22,5%), а также в Московской (-22%) и Ростовской (-21,9%) областях. В целом за три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась почти наполовину – на 49,3%.