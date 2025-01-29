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Объем выдачи кредитных карт в декабре сократился до минимума с весны 2022 года

Ведомости

Вопреки традиционному предновогоднему росту потребительской активности в декабре 2024 г. количество выданных кредитных карт сократилось на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и достигло 1,4 млн шт. Этот результат стал минимальным с апреля 2022 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Лимиты по картам в декабре упали на 10%, до 194 млрд руб., что также стало наименьшим значением с мая 2022 г. Сокращение рынка длится седьмой месяц подряд, за этот период выдачи в количественном выражении снизились более чем на 42%, а одобренные лимиты на 36%.

При этом средний размер лимита по карте в декабре вырос до 137 500 руб. (+ 3,5%) – максимального значения с начала 2019 г. (доступные данные ОКБ). За год лимит увеличился на 19%.

В декабре «Ведомости» со ссылкой на сообщение Национального бюро кредитных историй (НБКИ) писали, что количество выданных потребительских кредитов в ноябре составило 1,7 млн, сократившись по сравнению с октябрем на 21%. Наибольшая динамика снижения была зафиксирована в Саратовской (-22,9%), Оренбургской (-22,6%) областях, Алтайском крае (-22,5%), а также в Московской (-22%) и Ростовской (-21,9%) областях. В целом за три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась почти наполовину – на 49,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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