Объем выдачи кредитных карт в декабре сократился до минимума с весны 2022 года

В декабре «Ведомости» со ссылкой на сообщение Национального бюро кредитных историй (НБКИ) писали, что количество выданных потребительских кредитов в ноябре составило 1,7 млн, сократившись по сравнению с октябрем на 21%. Наибольшая динамика снижения была зафиксирована в Саратовской (-22,9%), Оренбургской (-22,6%) областях, Алтайском крае (-22,5%), а также в Московской (-22%) и Ростовской (-21,9%) областях. В целом за три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась почти наполовину – на 49,3%.