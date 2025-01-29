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ВТБ прогнозирует падение продаж розничных кредитов на 30% в 2025 году

Ведомости

Россияне в этом году оформят розничные кредиты примерно на 9,1 трлн руб., что будет почти на 30% меньше результата 2024 г., когда общерыночные продажи составили 12,8 трлн руб. Такой прогноз представил ВТБ на основе данных Банка России и Frank RG, без учета POS-кредитования.

По итогам прошлого года общерыночные продажи сократились на 21% к результату 2023 г. Ожидается, что в этом году сильнее всего упадут выдачи ипотеки и потребкредитов. В частности, продажи ипотеки могут уменьшиться почти на треть и составить около 3,3 трлн руб., выдачи автокредитов опустятся ниже 2 трлн руб. (- 20%). Согласно прогнозу, продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,8 трлн руб., снизившись на треть.

Такая динамика, полагают в ВТБ, будет связана с сохраняющимися высокими ставками и дальнейшим ужесточением риск-политики Центробанка – прежде всего, введением макропруденциальных лимитов и обязательного подтверждения дохода при «чеке» более 1 млн руб. в автокредитовании. Кроме того, повлияет и изменение господдержки в сегменте – сужение круга потенциальных заемщиков по IT- и семейной программам.

«Розничный кредитный рынок в этом году «впадет в спячку» – его сокращение будет максимальным за последние годы. В условиях высоких ставок банки будут уделять первоочередное внимание качеству кредитного портфеля. Как результат, портрет розничного заемщика поменяется в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм», – сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В декабре «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG писали, что объем выданных гражданам кредитов в ноябре упал относительно октября на 28,4%, или 248 млрд руб., до 626,3 млрд руб. В годовой динамике кредитование сократилось на 55,6%. Всего за 11 месяцев текущего года банки выдали кредитов на 12,6 трлн руб., что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 г. Наибольший спад в ноябре произошел в автокредитовании и кредитовании наличными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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