ВТБ прогнозирует падение продаж розничных кредитов на 30% в 2025 году
Россияне в этом году оформят розничные кредиты примерно на 9,1 трлн руб., что будет почти на 30% меньше результата 2024 г., когда общерыночные продажи составили 12,8 трлн руб. Такой прогноз представил ВТБ на основе данных Банка России и Frank RG, без учета POS-кредитования.
По итогам прошлого года общерыночные продажи сократились на 21% к результату 2023 г. Ожидается, что в этом году сильнее всего упадут выдачи ипотеки и потребкредитов. В частности, продажи ипотеки могут уменьшиться почти на треть и составить около 3,3 трлн руб., выдачи автокредитов опустятся ниже 2 трлн руб. (- 20%). Согласно прогнозу, продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,8 трлн руб., снизившись на треть.
Такая динамика, полагают в ВТБ, будет связана с сохраняющимися высокими ставками и дальнейшим ужесточением риск-политики Центробанка – прежде всего, введением макропруденциальных лимитов и обязательного подтверждения дохода при «чеке» более 1 млн руб. в автокредитовании. Кроме того, повлияет и изменение господдержки в сегменте – сужение круга потенциальных заемщиков по IT- и семейной программам.
«Розничный кредитный рынок в этом году «впадет в спячку» – его сокращение будет максимальным за последние годы. В условиях высоких ставок банки будут уделять первоочередное внимание качеству кредитного портфеля. Как результат, портрет розничного заемщика поменяется в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм», – сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
В декабре «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG писали, что объем выданных гражданам кредитов в ноябре упал относительно октября на 28,4%, или 248 млрд руб., до 626,3 млрд руб. В годовой динамике кредитование сократилось на 55,6%. Всего за 11 месяцев текущего года банки выдали кредитов на 12,6 трлн руб., что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 г. Наибольший спад в ноябре произошел в автокредитовании и кредитовании наличными.