ВТБ прогнозирует падение продаж розничных кредитов на 30% в 2025 году

В декабре «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG писали, что объем выданных гражданам кредитов в ноябре упал относительно октября на 28,4%, или 248 млрд руб., до 626,3 млрд руб. В годовой динамике кредитование сократилось на 55,6%. Всего за 11 месяцев текущего года банки выдали кредитов на 12,6 трлн руб., что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 г. Наибольший спад в ноябре произошел в автокредитовании и кредитовании наличными.