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Акционеры Совкомбанка одобрили увеличение уставного капитала на 8,8%

Ведомости

Акционеры Совкомбанка одобрили увеличение уставного капитала банка на 182,2 млн руб. (на 8,8%), до 2,25 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель банка.

«Увеличить уставный капитал ПАО “Совкомбанк” на 182,22 млн руб. до общего размера 2,251 млрд руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1,822 млрд штук, номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая», – говорится в сообщении.

На собрании акционеров также было одобрено присоединение АО «Хоум Капитал», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» («ХКФ банк») и АО «Корпорация “Монтажспецстрой”» к ПАО «Совкомбанк».

10 января «Ведомости» писали, что Совкомбанк намерен увеличить уставный капитал на 8,8% до 2,251 млрд руб. в рамках присоединения «ХКФ банка», действующего под брендом «Хоум банк». В случае принятия положительного решения акционеры, которые воздержались или проголосовали против, будут иметь право требовать выкупа принадлежащих им акций по цене 14,12 руб. за штуку. Срок предъявления требований обозначен до 14 марта, в свободном обращении банка находится 10,1% акций.

Совкомбанк объявил о намерении купить «ХКФ банк», владельцем доли 99,98% которой являлась компания «Хоум капитал», в феврале 2024 г. Согласно финальным условиям сделки, 90% стоимости «ХКФ банка» должны быть оплачены акциями, оставшиеся 10% – денежными средствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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