Акционеры Совкомбанка одобрили увеличение уставного капитала на 8,8%

10 января «Ведомости» писали, что Совкомбанк намерен увеличить уставный капитал на 8,8% до 2,251 млрд руб. в рамках присоединения «ХКФ банка», действующего под брендом «Хоум банк». В случае принятия положительного решения акционеры, которые воздержались или проголосовали против, будут иметь право требовать выкупа принадлежащих им акций по цене 14,12 руб. за штуку. Срок предъявления требований обозначен до 14 марта, в свободном обращении банка находится 10,1% акций.