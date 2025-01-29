Акционеры Совкомбанка одобрили увеличение уставного капитала на 8,8%
Акционеры Совкомбанка одобрили увеличение уставного капитала банка на 182,2 млн руб. (на 8,8%), до 2,25 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель банка.
«Увеличить уставный капитал ПАО “Совкомбанк” на 182,22 млн руб. до общего размера 2,251 млрд руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1,822 млрд штук, номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая», – говорится в сообщении.
На собрании акционеров также было одобрено присоединение АО «Хоум Капитал», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» («ХКФ банк») и АО «Корпорация “Монтажспецстрой”» к ПАО «Совкомбанк».
10 января «Ведомости» писали, что Совкомбанк намерен увеличить уставный капитал на 8,8% до 2,251 млрд руб. в рамках присоединения «ХКФ банка», действующего под брендом «Хоум банк». В случае принятия положительного решения акционеры, которые воздержались или проголосовали против, будут иметь право требовать выкупа принадлежащих им акций по цене 14,12 руб. за штуку. Срок предъявления требований обозначен до 14 марта, в свободном обращении банка находится 10,1% акций.
Совкомбанк объявил о намерении купить «ХКФ банк», владельцем доли 99,98% которой являлась компания «Хоум капитал», в феврале 2024 г. Согласно финальным условиям сделки, 90% стоимости «ХКФ банка» должны быть оплачены акциями, оставшиеся 10% – денежными средствами.