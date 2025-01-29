Bloomberg: ЕС намерен отключить от SWIFT ряд российских банков

Агентство вечером 28 января писало, что Евросоюз также предложил ввести пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. В отличие от санкций, которые требуют единогласной поддержки 27 стран – членов ЕС, эти пошлины могут быть одобрены только 15 европейскими государствами, то есть квалифицированным большинством или представляющими 65% от всего блока.