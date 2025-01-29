Bloomberg: ЕС намерен отключить от SWIFT ряд российских банков

Bloomberg: ЕС намерен отключить от SWIFT ряд российских банковЕвропейские власти также рассматривают поэтапный запрет на импорт алюминия из России
Евросоюз планирует в рамках нового 16-го пакета антироссийских санкций отключить от платежной системы SWIFT большее количество банков из России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Точное количество банков не уточняется. При первой публикации, согласно ссылкам на этот материал в других СМИ, речь шла о 15 российских банках. Статья агентства, опубликованная в ночь на 29 января, была обновлена утром того же дня.
Пакет может включить и санкции в отношении 70 танкеров предполагаемого российского «теневого флота», а также поэтапный запрет на импорт российского алюминия.
Bloomberg при этом утверждает, что «не факт, что ЕС согласится на новый пакет», поскольку введению новых антироссийских санкций сопротивляется Венгрия.
Агентство вечером 28 января писало, что Евросоюз также предложил ввести пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. В отличие от санкций, которые требуют единогласной поддержки 27 стран – членов ЕС, эти пошлины могут быть одобрены только 15 европейскими государствами, то есть квалифицированным большинством или представляющими 65% от всего блока.
В конце декабря 2022 г. Welt am Sonntag писала, что ЕС хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 г., в третью годовщину начала военного конфликта между Россией и Украиной. Газета сообщила, что в 16-й пакет санкций войдут, как ожидается, экономические «карательные» меры, а «мишенью» очередного пакета также станут лица, «участвующие в гибридной войне», говорится в материале.