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Welt: ЕС намерен принять 16-й пакет санкций против России 24 февраля

Ведомости

Евросоюз хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 г., в третью годовщину начала военного конфликта между Украиной и Россией, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

В 16-пакет санкций войдут, как ожидается, экономические «карательные» меры, «мишенью» очередного пакета также станут лица, «участвующие в гибридной войне», говорится в материале.

По словам дипломатов, пакет был задуман как «четкий сигнал» Москве и будет включать меры против конкретных секторов российской экономики, которые «еще не охвачены или охвачены недостаточно». Санкции также должны затронуть людей и организации, которые «считаются пропагандистами российского режима и несут ответственность за подрыв территориальной целостности Украины», сообщили источники.

По данным Welt, планируется запретить въезд для лиц, которые «шпионили в пользу России и участвовали в кампаниях по дезинформации, в том числе в Германии». При этом доказать причастность людей к «гибридным атакам» будет сложно, поэтому пока неясно, удастся ли 24 февраля принять эти ограничения, пишет Welt. 

Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России 16 декабря. Санкции коснулись 54 физических и 30 юридических лиц. В список физических лиц под санкции попали и два чиновника из Северной Кореи. К юридическим лицам впервые отнесли китайские компании, «поставляющие компоненты для беспилотных летательных аппаратов и микроэлектронные компоненты». Кроме того, ограничения коснулись 52 танкеров из других стран. Им ограничили «доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками».

В июне был принят 14-й пакет санкций против России, он включал ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, вводил ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, запрещал инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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