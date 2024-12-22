Welt: ЕС намерен принять 16-й пакет санкций против России 24 февраля

Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России 16 декабря. Санкции коснулись 54 физических и 30 юридических лиц. В список физических лиц под санкции попали и два чиновника из Северной Кореи. К юридическим лицам впервые отнесли китайские компании, «поставляющие компоненты для беспилотных летательных аппаратов и микроэлектронные компоненты». Кроме того, ограничения коснулись 52 танкеров из других стран. Им ограничили «доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками».