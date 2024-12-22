Welt: ЕС намерен принять 16-й пакет санкций против России 24 февраля
Евросоюз хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 г., в третью годовщину начала военного конфликта между Украиной и Россией, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
В 16-пакет санкций войдут, как ожидается, экономические «карательные» меры, «мишенью» очередного пакета также станут лица, «участвующие в гибридной войне», говорится в материале.
По словам дипломатов, пакет был задуман как «четкий сигнал» Москве и будет включать меры против конкретных секторов российской экономики, которые «еще не охвачены или охвачены недостаточно». Санкции также должны затронуть людей и организации, которые «считаются пропагандистами российского режима и несут ответственность за подрыв территориальной целостности Украины», сообщили источники.
По данным Welt, планируется запретить въезд для лиц, которые «шпионили в пользу России и участвовали в кампаниях по дезинформации, в том числе в Германии». При этом доказать причастность людей к «гибридным атакам» будет сложно, поэтому пока неясно, удастся ли 24 февраля принять эти ограничения, пишет Welt.
Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России 16 декабря. Санкции коснулись 54 физических и 30 юридических лиц. В список физических лиц под санкции попали и два чиновника из Северной Кореи. К юридическим лицам впервые отнесли китайские компании, «поставляющие компоненты для беспилотных летательных аппаратов и микроэлектронные компоненты». Кроме того, ограничения коснулись 52 танкеров из других стран. Им ограничили «доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками».
В июне был принят 14-й пакет санкций против России, он включал ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, вводил ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, запрещал инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ.