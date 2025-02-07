РБК: банки Европы ужесточили требования к остаткам на счетах россиян

По словам сооснователя и управляющего партнера Smartgen Multi-Family Office Марка Ойгмана, специализирующегося на работе с юрисдикцией Израиля, тенденция по резкому увеличению минимальных порогов на счетах в европейских банках для россиян фиксируется последние полгода. Он рассказал, что первоначально банки подняли этот лимит в 2022 г., но если прежде минимальный размер остатков составлял $2 млн, то теперь он достигает до $5 млн, $10 млн и даже $15 млн. В связи с этим россияне переводят сбережения из банков Европы «в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США и т.д.». Средства переводят из Великобритании, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна, уточнил Ойгман.