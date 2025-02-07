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РБК: банки Европы ужесточили требования к остаткам на счетах россиян

Ведомости

Некоторые банки Европы ужесточили требования к минимальным остаткам на счетах для граждан России, в том числе, для людей с вторым гражданством или европейским видом на жительство. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов и управляющих активами, знакомых с проблемой.

По словам сооснователя и управляющего партнера Smartgen Multi-Family Office Марка Ойгмана, специализирующегося на работе с юрисдикцией Израиля, тенденция по резкому увеличению минимальных порогов на счетах в европейских банках для россиян фиксируется последние полгода. Он рассказал, что первоначально банки подняли этот лимит в 2022 г., но если прежде минимальный размер остатков составлял $2 млн, то теперь он достигает до $5 млн, $10 млн и даже $15 млн. В связи с этим россияне переводят сбережения из банков Европы «в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США и т.д.». Средства переводят из Великобритании, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна, уточнил Ойгман.

Партнер IPN Partners Инна Перелехова рассказала, что европейские банки начали увеличивать лимиты для имеющихся клиентов, а также при открытии новых счетов с начала 2023 г. В декабре прошлого года швейцарские UBS и LGT разослали письма о закрытии счетов ряду клиентов, на счетах которых оставалось свыше $20 млн на счете. По ее словам, эти клиенты все еще получали доходы из источников с территории России.

Изменения коснулись также граждан России - резидентов Евросоюза (ЕС), которые формально не подпадают под санкции ЕС и Швейцарии, сообщила управляющий партнер юрфирмы «О2 Консалтинг» Ольга Сорокина. По ее информации, в известных компании случаях речь идет о суммах минимального порога от 1 млн до нескольких десятков миллионов франков.

В ноябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что американский Interactive Brokers начал рассылать клиентам с гражданством России и видом на жительство в странах ЕС уведомление о том, что закроет их счета в течение 30 дней. Отмечалось, что письма получали даже клиенты Interactive Brokers, у кого не только есть вид на жительство в ЕС (например, на Кипре), но и те, кто платит там налоги. Представитель Interactive Brokers утверждал, что ряд счетов россиян закрыты из-за санкционных рисков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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