РБК: банки Европы ужесточили требования к остаткам на счетах россиян
По словам сооснователя и управляющего партнера Smartgen Multi-Family Office Марка Ойгмана, специализирующегося на работе с юрисдикцией Израиля, тенденция по резкому увеличению минимальных порогов на счетах в европейских банках для россиян фиксируется последние полгода. Он рассказал, что первоначально банки подняли этот лимит в 2022 г., но если прежде минимальный размер остатков составлял $2 млн, то теперь он достигает до $5 млн, $10 млн и даже $15 млн. В связи с этим россияне переводят сбережения из банков Европы «в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США и т.д.». Средства переводят из Великобритании, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна, уточнил Ойгман.
Партнер IPN Partners Инна Перелехова рассказала, что европейские банки начали увеличивать лимиты для имеющихся клиентов, а также при открытии новых счетов с начала 2023 г. В декабре прошлого года швейцарские UBS и LGT разослали письма о закрытии счетов ряду клиентов, на счетах которых оставалось свыше $20 млн на счете. По ее словам, эти клиенты все еще получали доходы из источников с территории России.
Изменения коснулись также граждан России - резидентов Евросоюза (ЕС), которые формально не подпадают под санкции ЕС и Швейцарии, сообщила управляющий партнер юрфирмы «О2 Консалтинг» Ольга Сорокина. По ее информации, в известных компании случаях речь идет о суммах минимального порога от 1 млн до нескольких десятков миллионов франков.
В ноябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что американский Interactive Brokers начал рассылать клиентам с гражданством России и видом на жительство в странах ЕС уведомление о том, что закроет их счета в течение 30 дней. Отмечалось, что письма получали даже клиенты Interactive Brokers, у кого не только есть вид на жительство в ЕС (например, на Кипре), но и те, кто платит там налоги. Представитель Interactive Brokers утверждал, что ряд счетов россиян закрыты из-за санкционных рисков.