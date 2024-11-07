Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Interactive Brokers объяснил закрытие счетов санкционными рисками

Ведомости

Американский брокер Interactive Brokers закрыл ряд счетов россиян из-за санкционных рисков, утверждает представитель IB. Согласно заявлению, это не связано с гражданством клиентов.

«Interactive Brokers постоянно анализирует свою подверженность санкциям и другим рискам финансовых преступлений в юрисдикциях, в которых работает компания, что приводит к закрытию определенных счетов», – сообщили в компании, уточнив, что работа не направлена исключительно на клиентов из РФ.

6 ноября «Ведомости» писали, что Interactive Brokers начал рассылать клиентам с гражданством России и видом на жительство в странах ЕС уведомление о том, что закроет их счета в течение 30 дней. Подобные письма получают даже клиенты Interactive Brokers, у кого не только есть вид на жительство в ЕС (например, на Кипре), но и те, кто платит там налоги, рассказал источник в брокере.

В письмах, с которым ознакомились «Ведомости», Interactive Brokers объясняет решение закрыть счета клиентов «внутренней политикой». Подлежащие закрытию счета брокер уже пометил как Closing Only (от англ. «только закрытие»): это означает, что клиент может сократить или закрыть позиции и вывести деньги, но не увеличивать и создавать новые позиции.

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании LWM Ленара Рахманова, решение Interactive Brokers о закрытии счетов касается клиентов с российским паспортом независимо от наличия вида на жительство и налоговой резиденции где-либо еще. Наверняка рано или поздно с этим столкнутся все клиенты американского брокера, сохраняющие гражданство России, уверен Рахманов. «Это просто первая ступень управления клиентской базой – ты ставишь выборку по критерию паспорта и оцениваешь коммерческую выгоду и регуляторный риск. Видимо, для этой компании риск оказался страшнее потенциальной выгоды», – рассуждает он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных