Interactive Brokers объяснил закрытие счетов санкционными рисками
Американский брокер Interactive Brokers закрыл ряд счетов россиян из-за санкционных рисков, утверждает представитель IB. Согласно заявлению, это не связано с гражданством клиентов.
«Interactive Brokers постоянно анализирует свою подверженность санкциям и другим рискам финансовых преступлений в юрисдикциях, в которых работает компания, что приводит к закрытию определенных счетов», – сообщили в компании, уточнив, что работа не направлена исключительно на клиентов из РФ.
6 ноября «Ведомости» писали, что Interactive Brokers начал рассылать клиентам с гражданством России и видом на жительство в странах ЕС уведомление о том, что закроет их счета в течение 30 дней. Подобные письма получают даже клиенты Interactive Brokers, у кого не только есть вид на жительство в ЕС (например, на Кипре), но и те, кто платит там налоги, рассказал источник в брокере.
В письмах, с которым ознакомились «Ведомости», Interactive Brokers объясняет решение закрыть счета клиентов «внутренней политикой». Подлежащие закрытию счета брокер уже пометил как Closing Only (от англ. «только закрытие»): это означает, что клиент может сократить или закрыть позиции и вывести деньги, но не увеличивать и создавать новые позиции.
По мнению управляющего партнера консалтинговой компании LWM Ленара Рахманова, решение Interactive Brokers о закрытии счетов касается клиентов с российским паспортом независимо от наличия вида на жительство и налоговой резиденции где-либо еще. Наверняка рано или поздно с этим столкнутся все клиенты американского брокера, сохраняющие гражданство России, уверен Рахманов. «Это просто первая ступень управления клиентской базой – ты ставишь выборку по критерию паспорта и оцениваешь коммерческую выгоду и регуляторный риск. Видимо, для этой компании риск оказался страшнее потенциальной выгоды», – рассуждает он.