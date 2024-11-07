Interactive Brokers объяснил закрытие счетов санкционными рисками

6 ноября «Ведомости» писали, что Interactive Brokers начал рассылать клиентам с гражданством России и видом на жительство в странах ЕС уведомление о том, что закроет их счета в течение 30 дней. Подобные письма получают даже клиенты Interactive Brokers, у кого не только есть вид на жительство в ЕС (например, на Кипре), но и те, кто платит там налоги, рассказал источник в брокере.