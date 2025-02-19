Выплаты по ОСАГО за год выросли на 21,4%

В конце января РСА раскритиковал две новые инициативы по ОСАГО – ввести право на компенсацию ущерба автомобилю при отсутствии полиса у виновника аварии и увеличить лимиты выплат. Эти инициативы могут негативно сказаться как на автовладельцах – в виде снижения доступности ОСАГО, так и на бизнесе страховщиков, заявляли в союзе.