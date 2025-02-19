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Выплаты по ОСАГО за год выросли на 21,4%

Ведомости

Выплаты по ОСАГО за 2024 г. достигли 202,5 млрд руб., что на 21,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает на официальном сайте Российский союз автостраховщиков (РСА).

Кроме того, число урегулированных убытков в 2024 г. составило 2 млн, что на 7,9% больше, чем в 2023 г., следует из сообщения.

При этом, по словам президента РСА Евгения Уфимцева, средняя премия по ОСАГО в 2024 г. снизилась на 2,6% и составила 7616 руб., в то время как средняя выплата по ОСАГО выросла на 13% и составила 99 956 руб.

В конце января РСА раскритиковал две новые инициативы по ОСАГО – ввести право на компенсацию ущерба автомобилю при отсутствии полиса у виновника аварии и увеличить лимиты выплат. Эти инициативы могут негативно сказаться как на автовладельцах – в виде снижения доступности ОСАГО, так и на бизнесе страховщиков, заявляли в союзе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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