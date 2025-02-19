Выплаты по ОСАГО за год выросли на 21,4%
Выплаты по ОСАГО за 2024 г. достигли 202,5 млрд руб., что на 21,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает на официальном сайте Российский союз автостраховщиков (РСА).
Кроме того, число урегулированных убытков в 2024 г. составило 2 млн, что на 7,9% больше, чем в 2023 г., следует из сообщения.
При этом, по словам президента РСА Евгения Уфимцева, средняя премия по ОСАГО в 2024 г. снизилась на 2,6% и составила 7616 руб., в то время как средняя выплата по ОСАГО выросла на 13% и составила 99 956 руб.
В конце января РСА раскритиковал две новые инициативы по ОСАГО – ввести право на компенсацию ущерба автомобилю при отсутствии полиса у виновника аварии и увеличить лимиты выплат. Эти инициативы могут негативно сказаться как на автовладельцах – в виде снижения доступности ОСАГО, так и на бизнесе страховщиков, заявляли в союзе.