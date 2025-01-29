Страховщики раскритиковали две новые инициативы Минфина об ОСАГО

Страховое сообщество в лице Российского союза автостраховщиков (РСА) раскритиковало два предложения Минфина по ОСАГО – ввести право на компенсацию ущерба автомобилю при отсутствии полиса у виновника аварии и увеличить лимиты выплат. Эти инициативы могут негативно сказаться как на автовладельцах – в виде снижения доступности ОСАГО, так и на бизнесе страховщиков, следует из письма РСА в ведомство (есть у «Ведомостей»).