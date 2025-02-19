Курс доллара на Forex впервые с сентября 2024 года опустился ниже 89 рублей

11 февраля курс доллара на рынке Forex впервые с ноября 2024 г. опустился ниже 96 руб. Как отмечал РБК со ссылкой на слова аналитика «БКС мир инвестиций» Дмитрия Бабина, предложение иностранной валюты на рынке оставалось достаточным для удовлетворения спроса. Кроме того, временное снижение импорта могло быть связано с задержками платежей из-за китайского Нового года. Тогда он сообщил, что по завершении праздников покупки валюты могут вновь активизироваться.