Курс доллара на Forex впервые с сентября 2024 года опустился ниже 89 рублей
Курс доллара к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке Forex впервые с 5 сентября 2024 г. опустился ниже 89 руб. На 21:40 мск стоимость валюты составила 88,9 руб., свидетельствуют данные финансовой группы «Финам».
11 февраля курс доллара на рынке Forex впервые с ноября 2024 г. опустился ниже 96 руб. Как отмечал РБК со ссылкой на слова аналитика «БКС мир инвестиций» Дмитрия Бабина, предложение иностранной валюты на рынке оставалось достаточным для удовлетворения спроса. Кроме того, временное снижение импорта могло быть связано с задержками платежей из-за китайского Нового года. Тогда он сообщил, что по завершении праздников покупки валюты могут вновь активизироваться.
Аналитики «ВИМ Инвестиций» отмечали, что краткосрочная поддержка рубля объясняется спекулятивными факторами – разницей процентных ставок. В то время как ставки фондирования в юанях на межбанковском рынке отрицательные, рублевая ликвидность приносит доход свыше 20%. По их мнению, это временный эффект, а фундаментальные факторы, включая санкции, работают против рубля.