Курс доллара на рынке Forex впервые с ноября 2024 года опустился ниже 96 рублей
Курс доллара к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке Forex впервые с 11 ноября 2024 г. опустился ниже 96 руб. На 11:40 мск стоимость валюты на минимуме достигала 95,5 руб., свидетельствуют данные финансовой группы «Финам».
Фьючерс на доллар с исполнением в марте на Московской бирже подешевел на 0,12%, составив 98 879 руб., что эквивалентно 98,88 руб. за $1. Как отмечает РБК со ссылкой на слова аналитика «БКС мир инвестиций» Дмитрия Бабина, предложение иностранной валюты на рынке остается достаточным для удовлетворения спроса. Кроме того, временное снижение импорта могло быть связано с задержками платежей из-за китайского Нового года. Но по завершении праздников покупки валюты могут вновь активизироваться.
Аналитики «ВИМ Инвестиций» отмечают, что краткосрочная поддержка рубля объясняется спекулятивными факторами – разницей процентных ставок. В то время как ставки фондирования в юанях на межбанковском рынке отрицательные, рублевая ликвидность приносит доход свыше 20%. По их мнению, это временный эффект, а фундаментальные факторы, включая санкции, работают против рубля.
21 января курс доллара на рынке Forex впервые в 2025 г. опустился ниже 100 руб. В моменте пара USD/RUB была на уровне 99,40 руб. А 27 ноября 2024 г. курс американской валюты первые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Тогда Бабин говорил, что снижение рубля отмечается на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть.