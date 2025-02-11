Курс доллара на рынке Forex впервые с ноября 2024 года опустился ниже 96 рублей

Фьючерс на доллар с исполнением в марте на Московской бирже подешевел на 0,12%, составив 98 879 руб., что эквивалентно 98,88 руб. за $1. Как отмечает РБК со ссылкой на слова аналитика «БКС мир инвестиций» Дмитрия Бабина, предложение иностранной валюты на рынке остается достаточным для удовлетворения спроса. Кроме того, временное снижение импорта могло быть связано с задержками платежей из-за китайского Нового года. Но по завершении праздников покупки валюты могут вновь активизироваться.