Курс доллара на рынке Forex впервые в 2025 году опустился ниже 100 рублей

Банк России установил официальный курс доллара на 21 января на уровне 101,9579 руб., что на 45 коп. меньше показателя предыдущего дня. С 27 декабря регулятор устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. В Центробанке считают, что это повысит репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций.