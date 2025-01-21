Курс доллара на рынке Forex впервые в 2025 году опустился ниже 100 рублей
Курс доллара на международном рынке Forex впервые с 27 декабря опустился ниже отметки в 100 руб. В моменте пара USD/RUB была на уровне 99,40 руб. В 12:30 мск котировки находились в районе 99,89, снижаясь на 1,07%, свидетельствуют данные финансовой группы «Финам».
На 13:47 мск показатель составил 99,90 руб.
27 ноября курс американской валюты на рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Тогда аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин говорил, что снижение рубля отмечается на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть.
Банк России установил официальный курс доллара на 21 января на уровне 101,9579 руб., что на 45 коп. меньше показателя предыдущего дня. С 27 декабря регулятор устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. В Центробанке считают, что это повысит репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций.